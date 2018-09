Tria | da stop Bce del Qe | contraccolpo ma non siamo i malati dell' Ue

Tria : da stop Bce un contraccolpo ma non siamo i malati Ue : Lo spiega il ministro dell' Economia Tria, in un'intervista in apertura di prima pagina di Repubblica, in cui inoltre dice di non credere che il Paese stia tornando ad essere l'anello debole dell'...

Assunzioni forze dell’ordine - ministro Tria non firma il decreto. Viminale : “Nessuno stop” : A rischio il piano di Assunzioni di 8mila agenti delle forze dell'ordine: il ministro Tria non ha ancora controfirmato il provvedimento, già autorizzato dalla ministra della P.A. Giulia Bongiorno. Il titolare dell'Economia ha chiesto tempo per esaminare le coperture. Dal Viminale assicurano però che i soldi per rendere operativo il decreto già ci sono.Continua a leggere

Stop fondi Bando Periferie. ConfindusTria Romagna : "Serve soluzione - lavoriamo insieme pro sviluppo" : ... all'accessibilità, ad una nuova visione del turismo che ricordiamo, insieme al manifatturiero, rappresenta la parte più importante della nostra economia. Progetti che hanno portato anche alla ...

TONINELLI E Tria FANNO DECADERE CDA FERROVIE : VERTICI AZZERATI/ Successore di Mazzoncini : M5s stoppa Bonomi : Fs, TONINELLI e TRIA azzerano i VERTICI: sciolto il cda di FERROVIE dello Stato, il Governo silura l'ad Mazzoncini. Ecco come cambia il gruppo: addio anche alla fusione con Anas?(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 21:22:00 GMT)

Salvini-Di Maio : con Tria nessuno scontro - nella manovra giù tasse e stop vincoli Ue : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell'Economia ribadisce l'intenzione del governo italiano di muoversi all'interno dei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati -

Tria - “MANOVRA NEI LIMITI BILANCIO”. DI MAIO - “REDDITO CITTADINANZA PRIORITÀ/ M5s - “stop fusione Anas-Fs” : Manovra Economica, TRIA ‘frena’ Di MAIO e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:00:00 GMT)