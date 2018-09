Tre profughi della Diciotti accolti in strutture lecchesi

Caso Diciotti - eriTrei in fuga dalla tortura. Il ministro aveva promesso : guanti bianchi per i profughi : La stessa liceità o meno d'una politica muscolare sulla immigrazione che raccoglie di qua applausi e di là sgomento passa in secondo piano davanti al tema di oggi: i rifugiati hanno diritto o no a ...

Le navi dei profughi in attesa davanti a Pozzallo. AlTre imbarcazioni di Open Arms in rotta per la Libia : Decine di donne e bambini sbarcati dalle due navi militari. 'L'Italia può chiudere i porti, ma non il mare' dicono dalla ong spagnola. 'Risparmiate tempo, fatica e denaro' replica il ministro dell'...

Salvini vara la sTretta sull'asilo : "Basta profughi vacanzieri" : Salvini ora mette nel mirino i "migranti vacanzieri". Il suggerimento, ha detto oggi in conferenza stampa dopo il vertice tra i ministri dell'Interno Ue a Innsbruck, gli è arrivato dal collega belga e il Viminale sarebbe già al lavoro per studiare il caso. I "profughi vacanzieri", così definisce il leghista, sono quelle "alcune migliaia di persone che hanno ottenuto protezione in Italia e poi tornano bellamente per alcuni mesi nel loro Paese in ...