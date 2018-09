Tragedia in Sardegna | a 7 anni annega in piscina La mano rimasta risucchiata nel

Tragedia in Sardegna - a 7 anni annega in piscina. La mano gli è rimasta bloccata nel bocchettone : Tragedia a Orosei, in Sardegna: un bimbo di sette anni è annegato nella piscina di un hotel di Orosei, in provincia di Nuoro, sulla costa centro-orientale della Sardegna. Intorno a mezzogiorno il piccolo, di padre sardo e madre ecuadoregna e residente nell’Ogliastra, avrebbe infilato la manina in uno dei bocchettoni della piscina mentre giocava con...

“È giallo”. Sardegna - barca affonda : ci sono due morti. La zona - altamente turistica - è sotto choc per la Tragedia : In Sardegna adesso è giallo: un incidente che sta creando più di un problema agli investigatori che vogliono vederci chiaro al più presto perché qualcosa non torna. Una barca è affondata nelle acque antistanti Lu Bagnu (Castelsardo), nella costa settentrionale della Sardegna. Le vittime sono due uomini che si trovavano sull’imbarcazione. Entrambi identificati: si tratta di Pier Tonio Spanu, 70 anni, dentista di Sennori, e Giovanni ...