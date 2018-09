Tra teatro | danza e dj set | l' avanguardia è di scena con la rassegna Short Theatre

'Maremma " Scansano' : i canti e i suoni della Tra dizione rivivono a teatro : ...al suo impegno che si mantiene viva questa tradizione importante per il territorio e alla sua volontà di voler creare una scuola di poesia estemporanea che " conclude il sindaco " esistono spettacoli ...

Animatori teaTrali - c'è il corso di formazione al Teatro Boni : Il Teatro Boni di Acquapendente è sempre più un punto di riferimento per l'attività teatrale nel territorio e non solo. Oltre alla programmazione annuale e alla produzione di spettacoli, la struttura diretta da Sandro Nardi si propone anche nel campo della formazione, organizzando un workshop per Animatori teatrali nel settore educativo e sociale. "Il Teatro, quale ...