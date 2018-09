Torre Annunziata - Apertura serale del Museo dell' Identità | visite guidate gratuite

Torre Annunziata - Bomba esplode davanti portone di un palazzo : Ancora una Bomba della camorra. Stavolta l'obiettivo del raid esplosivo è stato il portone di un palazzo di piazza Ilardi , a Torre Annunziata. Ci troviamo nei pressi dello stadio Giraud. Una violenta ...

Leroy Merlin Napoli : orari - catalogo - volantino offerte e indirizzo Giugliano - Afragola e Torre Annunziata : Nell’articolo di oggi ci concentreremo sul Leroy Merlin di Napoli. Troverete infatti tutte le informazioni inerenti agli orari, i cataloghi con le offerte delle settimane, dove trovarli, e gli indirizzi delle sedi di Giugliano, Afragola e Torre Annunziata. Continuate a leggerli per non perdervi nessuna informazione, e per rimanere aggiornati il più possibile sui negozi Leroy Merlin di Napoli. Leroy Merlin Afragola La catena di negozi Leroy ...

Castellammare - Soppressione FS per Torre Annunziata - sit-in dei Verdi :

Lavoratori 'a nero' - chiuso panificio a Meta di Sorrento. Il titolare è di Torre Annunziata : Sei Lavoratori su sette erano 'a nero'. I carabinieri chiudono panificio a Meta di Sorrento . I militari della Stazione di Piano di Sorrento ed il nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, durante ...

Torre Annunziata - Maxi rissa in un condominio di via Plinio - inizia il processo : Maxi rissa in un condominio in via Plinio : parte il processo per tutti i protagonisti dell'incredible zuffa di tre anni fa. La rissa avvenne alle 19 dell'11 giugno 2015 , nella strada di confine tra ...

Torre Annunziata - Premio Città di Torre Annunziata - in rampa di lancio la terza edizione : La prima, sostanziale variante è la divisione degli spettacoli in quattro categorie: Teatro Classico , originale o rielaborato, , Teatro Contemporaneo , Testi inediti , elaborati da autori noti o non ...

Torre Annunziata - Madonna della neve - quest'anno festa anche allo scoglio di Rovigliano : Radice: «Spettacoli di fama nazionale» Castellammare - Boom di click per il tormentone musicale in salsa stabiese Torre Annunziata - Itinerari culturali e scavi, patto tra Comune e Regione ...

Torneo internazionale di Taekwondo - quattro ori per il Team Luca Cirillo di Torre Annunziata : Si è disputato dal 6 all'8 luglio scorsi, a Martano in Puglia , il IV Torneo internazionale 'Grecia Salentina 2018' di Taekwondo , organizzato dalla Federazione italiana della disciplina di arti ...

Droga - sgominati due gruppi criminali : 20 arresti dei carabinieri di Torre Annunziata : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di ...

Torre Annunziata - Deiezioni canine - scatta l'ordinanza del sindaco Ascione :

Torre Annunziata - Fondi regionali per l'edilizia scolastica - il Comune aderisce all'Avviso per l'immissione in graduatoria :

Torre Annunziata - Rapina un distributore di benzina - fermato pregiudicato 40enne :

