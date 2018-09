Torino - uccide il marito con una coltellata al cuore : Omicidio nel Torinese dove un'italiana di 48 anni ha ucciso il marito con una coltellata al cuore ed è stata arrestata dai carabinieri. La donna ha confessato di aver ammazzato il...

“Uccidere Rushdie è ancora valido” - dice il ministro dell’Iran ospite al Salone del libro di Torino : Roma. A maggio Massimo Bray, già ministro della Cultura del governo Letta e da due anni presidente del Salone del libro di Torino, era volato a Teheran per incontrare il ministro iraniano della Cultura e guida islamica, Abbas Salehi, nell’ambito della Fiera del libro della Repubblica islamica. La sc

Torino - viene rimproverato : uccide il patrigno con 8 colpi di pistola : Sarebbe stato un banale rimprovero a scatenare la rabbia di un giovane di 26 anni, Christian Clemente, che la notte scorsa a Settimo Torinese ha ucciso a colpi di pistola il patrigno, Domenico Gatti, ...

Uccide il patrigno a colpi di pistola : 22enne arrestato a Torino : Ammazzato dal figliastro malato. Domenico Gatti, 59 anni, è stato ucciso ieri sera a colpi di pistola dal figliastro C.C. 26 anni, a Settimo Torinese. L'omicida, rimasto ferito, soffrirebbe di disturbi della personalità, è stato fermato dai carabinieri e piantonato all'ospedale di Chivasso. Il delitto è avvenuto nella casa della madre di C.C. dove ieri sera era a cena. --Dopo una discussione con il patrigno, l'omicida è andato via per tornare ...

Torino - non sopporta la suocera : la aggredisce nel letto e la uccide a martellate : Il Dramma a Leini dove il 71enne ha aggredito in casa la suocera 84enne uccidendola nel letto dove era costretta da qualche tempo per ragioni di salute. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due non si parlavano da anni e sostanzialmente non si sopportavano anche se vivevano nello stesso palazzo.Continua a leggere

