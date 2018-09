Torino-Spal | le formazioni ufficiali

DIRETTA/ Torino Spal streaming video e tv : i testa a testa e le probabili formazioni. Quote e orario : DIRETTA Torino Spal, streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. I granata vanno a caccia della prima vittoria, gli estensi nvanigano a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Torino-Spal streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Torino-Spal streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Torino e Spal, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Torino e Spal in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Atalanta-Cagliari - Chievo-Empoli - Sassuolo-Genoa - Torino Spal - dalle 20.30 La Diretta : Queste le altre gare della terza giornata in programma alla 20.30 Atalanta-Cagliari: La Diretta Chievo-Empoli: La Diretta Sassuolo-Genoa: La Diretta Torino-Spal: La Diretta

Torino Spal/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Torino Spal, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I granata vanno a caccia della prima vittoria, gli estensi nvanigano a punteggio pieno(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:39:00 GMT)

Torino - SPAL live : cronaca e risultato in diretta : Dove vederla in TV e in streaming Torino SPAL sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport e in streaming, attraverso Sky Go, su tablet, pc o smartphone. Torino SPAL: le probabili formazioni ...

Serie A Parma-Juventus - dirige Doveri. Torino-Spal a Pasqua : ROMA - Queste le designazioni arbitrali della 3/a giornata di Serie A , che comincerà venerdì 31 Agosto alle 20.30 con Milan-Roma, arbitro Guida,. Poi due anticipi al sabato, primo settembre: alle 18 ...

Torino - Ansaldi out contro la Spal - Baselli quasi : Mazzarri conferma Ola Aina e Soriano : Il Torino cerca ancora la prima vittoria in campionato, che al prossimo turno oppone la Spal ai granata guidati da Walter Mazzarri. Per la sfida contro gli emiliani il tecnico di San Vincenzo dovrà rinunciare ad Ansaldi, già assente per squalifica nella prima giornata: il laterale, che ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, sarà assente per almeno 40 giorni. quasi sicuramente mancherà anche Baselli, che ancora ...

Inter - de Vrij : 'Sassuolo e il Torino il passato - ora ripartiamo. Le parole di Spalletti...' : Il difensore dell' Inter Stefan de Vrij parla a Sky Sport , analizzando il difficile avvio di stagione dei nerazzurri, reduci dal ko con il Sassuolo e il pareggio Interno con il Torino: 'Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima. Le ultime ...

Inter - Spalletti infuriato dopo il pareggio con il Torino : Ancora rimandato il primo successo dell'Inter in campionato. I nerazzurri, dopo il ko subito la settimana scorsa contro il Sassuolo per 1-0, pareggiano contro il Torino in un Meazza gremito, con oltre sessantamila spettatori, che al fischio finale non hanno nascosto tutto il loro disappunto per la prestazione dei propri beniamini. Una partita dai due volti che vede l'Inter dominare nel primo tempo e andare in vantaggio di due reti grazie ai gol ...

VIDEO/ Inter-Torino (2-2) - highlights e gol : niente riposo - confronto Spalletti-squadra ad Appiano (Serie A) : VIDEO Inter Torino (2-2): highlights e gol della partita, valida per la 2^ giornata di Serie A, che ha visto i nerazzurri avanti di due gol farsi raggiungere da Belotti e Meité.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Inter-Torino - Spalletti : “quando manca la reazione è preoccupante…” : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Torino, solo un pareggio, ecco le parole di Spalletti ai microfoni di Sky: “Diventa difficile andare a dire il motivo di una palla buttata da 40 metri: si scatta in ritardo, non si legge bene e sembra che si rimanga sorpresi da questa palla giocata lunga. Calo? Dopo il gol. Dopo aver preso un gol difficile da spiegare è chiaro che nella testa inizino quelle ...

Inter-Torino - Spalletti : 'Perso la testa dopo il gol di Belotti. Se si gioca così siamo l'anti-nessuno' : Intervistato da Sky Sport a fine gara, Spalletti ha parlato così del pareggio contro il Toro. "Dobbiamo lavorare molto per diventare l'anti-Juve" così l'allenatore nerazzurro: "Vincere lo Scudetto è ...