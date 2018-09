Torino | Soriano | ' Ci siamo allenati bene | vogliamo vincere'

Torino - Ansaldi out contro la Spal - Baselli quasi : Mazzarri conferma Ola Aina e Soriano : Il Torino cerca ancora la prima vittoria in campionato, che al prossimo turno oppone la Spal ai granata guidati da Walter Mazzarri. Per la sfida contro gli emiliani il tecnico di San Vincenzo dovrà rinunciare ad Ansaldi, già assente per squalifica nella prima giornata: il laterale, che ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, sarà assente per almeno 40 giorni. quasi sicuramente mancherà anche Baselli, che ancora ...

Torino - Mazzarri : "Baselli non ci sarà. Zaza e Soriano ancora non al top" : Alla vigilia della partita contro l'Inter il tecnico granata chiede ai suoi la prestazione vista contro la Roma

Torino - Soriano pronto all'esordio dal 1' : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport domani sera contro l' Inter potrebbe esserci l'esordio dal 1' minuto per Roberto Soriano , neo acquisto del Torino .

Torino - Baselli verso il forfait. Soriano si prende San Siro? : Può un grande dubbio, Baselli sempre più a rischio: anche ieri ha lavorato a parte, alimentare certezze altrettanto solide per Mazzarri? Sì, se la storia riguarda il ginocchio destro k.o. del ...

Calciomercato Torino - rinforzo a centrocampo : ufficiale l’arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal : Il centrocampista nato a Darmstadt è un nuovo giocatore del Torino, come riporta il sito della società del presidente Cairo Il Torino accoglie Roberto Soriano, è ufficiale infatti l’arrivo del giocatore nato in Germania al club granata. A comunicarlo è una nota apparsa sul sito del club: “Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione dal Villarreal Club de Fútbol il diritto alle ...

