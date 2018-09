Torino | Cairo | ' Scudetto? Impossibile contro Juve | Inter e Milan'

Le cessioni recenti e le scelte di Mazzarri : Cairo analizza il suo Torino - ma si contraddice… : Urbano Cairo ha parlato delle cessioni di Ljajic e Niang delle ultime ore di mercato, adesso è il Toro di Mazzarri Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha appena completato le cessioni di Niang e Ljajic rispettivamente volati a Rennes e Besiktas. Il patron ha spiegato l’addio del serbo, cessione un po’ contestata da una frangia dei tifosi: “lui ha avuto un’offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a ...

Torino - Cairo : "Ljajic? Via a malincuore - ha scelto lui. Questo è il Toro di Mazzarri" : Ammette che Adem Ljajic è andato via , passando al Besiktas, "a malincuore" perché "lui ha avuto un'offerta molto importante dalla Turchia ed è stato lui a decidere diversamente. A me piaceva tanto". ...

Serie A Torino - Cairo : «Seguivamo Meité e Ola Aina da tempo» : Torino - Urbano Cairo , presidente del Torino , è intervenuto al programma Deejay Football Club su Radio Deejay: " Niang e Ljajic ? Mazzarri li avrebbe tenuti anche volentieri, ma avendo a ...

Calciomercato Torino - si lavora a due operazioni in uscita : Cairo pronto a sfoltire il reparto offensivo : Il Torino lavora sulle cessioni di Ljajic e Niang, il Besiktas spinge per il serbo mentre Rennes e Leganes si contendono il senegalese Il mercato in uscita del Torino non è ancora concluso, il club granata lavora per sfoltire il reparto offensivo dopo l’arrivo di Simone Zaza. Sono due i giocatori sul piede di partenza, si tratta di Adem Ljajic e Mbaye Niang, a cui Mazzarri ha fatto capire di cambiare aria. Per quanto riguarda il ...

Torino - Cairo : 'Ljajic? Lo cedo se me lo chiede lui' : Torino - ' Se ci priviamo di Ljajic non è per soldi, non avrei vantaggi economici dalla sua cessione. Se lo cedo è perchè lui mi chiede di avere più spazio da un'altra parte'. Lo ha detto il ...

Calciomercato Torino - Cairo : «Il futuro di Ljajic? Dipende da lui» : Torino - " Ljajic l'ho preso due anni fa e mi piace moltissimo. Rappresenta un calcio divertente, piacevole e bello da vedere. Se c'è uno a cui piace Ljajic quello sono io che l'ho acquistato" . ...

Torino - Cairo : "Grande Toro - potevamo anche vincere. Noi squadra vera" : Soddisfazione e persino un pizzico di rammarico per Urbano Cairo. Perché, parola del numero uno granata, "il risultato si poteva ribaltare e alla fine avremmo anche potuto vincere. Ma a conti fatti - ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Calciomercato Torino - Cairo blinda Iago Falque : 'Non è in vendita' : Calciomercato ancora protagonista, almeno per quel che riguarda le uscite. In casa Torino infatti ci sono da risolvere le vicende legate al futuro di Iago Falque, Niang e Adem Ljajic: i tre sono al ...

Torino - il presidente Cairo annuncia cessioni! : Urbano Cairo ha parlato del suo Torino, con qualche calciatore che ha le valigie in mano pronto a lasciare il club granata Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare di calciomercato in uscita, dato che in alcuni campionati la sessione terminerà a fine mese. Cairo ha concesso una lunga intervista a margine del trofeo Mamma Cairo, iniziando col parlare di Iago: “Iago Falque’ è un nostro giocatore ...

Calciomercato Torino - Cairo : “mai pensato vendere Falque” : “Iago Falque è un nostro giocatore importantissimo e non abbiamo mai pensato di venderlo, rifiutando anche offerte abbastanza importanti a luglio”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a Quattordio dove si gioca la sesta edizione del Trofeo Mamma Cairo. “Sarà bello – ha aggiunto Cairo – vedere giocare insieme Belotti e Zaza. Ma penso alla squadra non ai singoli, è importante come l’insieme si ...

Torino - Cairo : "Questo Toro mi piace. Iago Falque non si tocca" : Non c'è più tempo né spazio per l'amarezza portata dalla sconfitta al debutto con la Roma nonostante il Toro di Mazzarri sia stato protagonista di un'ottima partita. Urbano Cairo vuole che la squadra ...

sfida vera tra le Primavera di Torino e Milan - i rossoneri in finale al Memorial Mamma Cairo : Le speranze di domani in scena al 6° Memorial Mamma Cairo. E' sfida vera e a tratti spettacolare tra le Primavera di Torino e Milan che come di consueto hanno aperto il trofeo che si disputa a due ...

Burdisso : 'Cairo mi ha detto che farà un grande Torino' : TORINO - Sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', l'intervista esclusiva a Nicolás Andrés Burdisso , difensore argentino di 37 anni, ex di Boca Juniors, Inter, Roma, Genoa e, nella scorsa ...