Torino | accoltella al cuore compagno dopo lite in casa Ultime notizie | coppia soffriva

I cani si azzuffano - uomo accoltella l’altro padrone a Torino : accoltellato per un litigio scaturito da una zuffa tra cani, un uomo di 40 anni è in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Colpito a un fianco ha subito la lacerazione della milza ed è in prognosi riservata. L'aggressore, un torinese di 34 anni, Raffaele Angino, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio aggravato.L'episodio è successo in via Baltea, in una zona periferica della ...