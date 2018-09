Titolare azienda agricola ucciso da toro Ultime notizie Ripardella | animale impazzito

Individuata una discarica abusiva - nei guai un imprenditore Titolare di un'azienda zootecnica : Nelle ultime ore, a Carbonia e a Sant Anna Arresi, i carabinieri della compagnia di Carbonia unitamente a personale specializzato del NOE Cagliari e coadiuvati da un equipaggio della motovedetta e ...

Venezia : scoperta piantagione di marijuana in azienda florovivaistica - arrestato il Titolare (2) : (AdnKronos) - All’interno del container sono stati rinvenuti e posti a vincolo di sequestro un bilancino di precisione e 430 grammi di stupefacente già essiccato e pronto ad essere utilizzato per il consumo illegale. Al termine della perquisizione il titolare dell’azienda, B.V. jesolano di 52 anni,

Venezia : scoperta piantagione di marijuana in azienda florovivaistica - arrestato il Titolare : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Glii uomini del Commissariato di Jesolo (Ve) hanno proceduto alla perquisizione di un’azienda agricola che produce piante da fiori, scoprendo così un’intera serra utilizzata per la coltivazione di piante di marijuana, debitamente occultate da filari di pomodori. Una ve

Ivrea : operaio morì per puntura vespa - condannato Titolare azienda : Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Continua a leggere L'articolo Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda proviene da NewsGo.

Ivrea : operaio morì per puntura vespa - condannato Titolare azienda : Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Continua a leggere L'articolo Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda proviene da NewsGo.

Ivrea : operaio morì per puntura vespa - condannato Titolare azienda : Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Continua a leggere L'articolo Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda proviene da NewsGo.

Ivrea : operaio morì per puntura vespa - condannato Titolare azienda : Un imprenditore è stato condannato a un anno per omicidio colposo perché il suo dipendente morì punto da una vespa. E' quanto ha deciso il tribunale di Ivrea a conclusione del processo di primo grado. ...

Caporalato : lavoratori sottopagati - arrestato Titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Un 29enne di origine bengalese, titolare di un'azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato. I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l'attività di prevenzione

Caporalato : lavoratori sottopagati - arrestato Titolare azienda agricola : Milano, 28 giu. (AdnKronos) – Un 29enne di origine bengalese, titolare di un’azienda agricola a Castel Goffredo (Mantova), è stato arrestato per il reato di Caporalato. I carabinieri, insieme alla polizia locale e al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Mantova, durante l’attività di prevenzione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera hanno controllato l’azienda agricola e hanno identificato quattro ...