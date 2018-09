Terremoto Umbria | 700 domande pervenute all’Ufficio ricostruzione

Confindustria Umbria - dopo il Terremoto? Ripartiamo ma c'è ancora molto da fare. : ... ma anche dalle abitazioni, dalle scuole; da tutte quelle componenti che formano un territorio e che devono essere ricostruite per poter far davvero ripartire l'economia locale".

Terremoto Centro Italia : a due anni da sisma ricostruzione avviata in Umbria : “Dobbiamo mettere tutta l’attenzione e i tempi necessari per concedere autorizzazioni che siano nella garanzia della legalita’, ma anche della qualita’, della sicurezza e della trasparenza della ricostruzione. Non possiamo ricostruire edifici che in futuro possano costituire un pericolo per i cittadini“, ha dichiarato oggi a Foligno la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, a due anni dalla prima scossa ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria messe in sicurezza 350 opere d’arte : A due anni dalla prima scossa di Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono stati messi in sicurezza “35 edifici storici e oltre 350 opere mobili. Inoltre abbiamo completato 15 restauri e altri 12 sono in corso d’opera. Nel deposito di Santo Chiodo di Spoleto abbiamo fino a oggi ricoverato 6.400 opere, inoltre qui abbiamo trasportato anche 2.500 frammenti di affreschi che arrivano dalla chiesa di San Salvatore di Campi“: lo ha ...

Due scosse di Terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...

Terremoto oggi in Umbria e Molise/ Ultime notizie Montecilfone - nuova scossa M 3.0 : ancora paura nella notte : Terremoto oggi in Molise: nuova scossa nella notte a Montecilfone, in provincia di Campobasso pari a M 3.0; trema anche l'Umbria con doppia scossa a Perugia.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:28:00 GMT)

Terremoto Umbria E MOLISE/ Ultime notizie Montecilfone - scossa M 3.4 tra Gubbio e Perugia : TERREMOTO MOLISE, M 5.1 a Montecilfone: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:51:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : danneggiati quasi 10 mila edifici in Umbria : A seguito del Terremoto in Centro Italia, sono quasi 10 mila gli edifici rimasti danneggiati in Umbria, con 7 mila 378 persone assistite (5.212 in autonoma sistemazione e 1.711 nelle Sae, le cosiddette casette): i dati sono stati divulgati dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini, che ha illustrato alla seconda Commissione dell’Assemblea legislativa una sintesi sulla situazione della ricostruzione post sisma. Il 45% degli edifici ...

Terremoto nel Maceratese - paura in mattinata : scossa avvertita anche in Umbria : Una scossa di Terremoto è stata avvertita durante la mattinata, alle 10.01 nel Maceratese . Il sisma, breve ma piuttosto violento, è stato di magnitudo 3.3. L'istituto nazionale di vulcanologia ha ...

Terremoto Centro Italia : raccolte 63 mila tonnellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...