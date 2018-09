Tennis Us Open uomini | Thiem avanti aspettando Nadal

Tennis - Us Open juniores : solo Zeppieri supera le qualificazioni : Un qualificato su dieci, con in più due sorteggi non proprio favorevoli nel main draw. Lo Us Open juniores, per gli azzurrini, in partenza somiglia tanto a quello dei colleghi più grandi: numeri ...

Tennis - Us Open : Sharapova sul velluto - travolta la Ostapenko : Nel deserto di una parte bassa del tabellone sempre più simile a un torneo da 250 mila dollari, emerge l'esperienza, l'astuzia e la determinazione di Maria Sharapova che prosegue imperterrita la sua ...

Tennis - Us Open : Djokovic passeggia con Gasquet - fuori Zverev : Con la sconfitta di Schwartzman, Fognini salva il suo virtuale nuovo best ranking: sarà per la prima volta numero 12 del mondo, la stessa classifica ottenuta da Paolo Bertolucci nel 1973, se ...

Us Open 2018/ Diretta Nadal Basilashvili streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows cominciano gli ottavi, che oggi vedranno in campo Rafa Nadal e Serena Williams (2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Tennis - Us Open : la vera vittoria di Del Potro è aver conosciuto Springsteen : Juan Martin Del Potro ha raggiunto gli ottavi degli US Open per la sesta volta venerdì, ma ha ammesso che incontrare il suo idolo rock Bruce Springsteen come aver trionfato in uno Slam. L'argentino ...

Tennis - US Open 2018 : Federer e Djokovic vanno a caccia degli ottavi. Sharapova sfida Ostapenko : Si completano oggi i match di terzo turno agi US Open. Nel tabellone maschile ritornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic. Due sfide molto complicate ed insidiose per entrambi: lo svizzero se la vedrà con l’australiano Nick Kyrgios, reduce dalle polemiche sul “caso Layani”, mentre il serbo affronta il francese Richard Gasquet, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Sempre in campo maschile c’è il derby ...

US Open – La prima maratona di Kevin Anderson : il Tennista sudafricano supera Shapovalov al 5 set : Kevin Anderson accede agli ottavi di finale degli US Open battendo Shapovalov dopo 3 ore e 47 minuti: il tennista sudafricano si è imposto al 5° set Servono 3 ore e 47 minuti a Kevin Anderson per staccare il pass per gli ottavi di finale degli US Open. Il tennista sudafricano costretto alla prima ‘maratona’ dello Slam a stelle e strisce, contro un ottimo Shapovalov. Il talentino canadese, numero 28 al mondo, è riuscito a strappare il primo set ...

Us Open 2018/ Diretta Federer Kyrgios streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018 streaming video e tv: a Flushing Meadows si completa il terzo turno, che oggi vedrà in campo sia Roger Federer sia Novak Djokovic (1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 07:00:00 GMT)

US Open – Svitolina regola Wang : la Tennista ucraina supera con un doppio 4-6 : Elina Svitolina supera la cinese Wang e accede agli ottavi di finale degli US Open: la tennista ucraina si impone con un doppio 4-6 Basano 1 ora e 10 minuti ad Elina Svitolina per regolare la pratica Wang e staccare il meritato pass per gli ottavi di finale degli US Open. La tennista ucraina, attualmente numero 7 della classifica mondiale femminile, si è imposta in due set, vinti con un doppio 4-6, ai danni della cinese, numero 52 al ...

Tennis Us Open - Stephens avanti - Nadal-Khachanov LIVE : Quando la partita è ripresa, la numero 3 del mondo ha vinto tre giochi di fila chiudendo i conti. Ora dovrà preoccuparsi della sorpresa belga Mertens, 22enne che ha proseguito nella sua settimana da ...

Tennis Us Open - l'arbitro che ha aiutato Kyrgios continua : Nick Kyrgios, numero 30 del mondo. Afp LA DIFESA - Lahyani, non nuovo a chiacchierate motivazionali con i giocatori, aveva già dato la sua versione. 'Ho informato Kyrgios che se il suo disinteresse ...

Tennis : Us Open - avanza Federer : ROMA, 31 AGO - Federer avanti agli Us Open. Lo svizzero ha sconfitto agevolmente il francese Benoit Paire ed è al terzo turno tra belle giocate e battute: 7-5, 6-4, 6-4 il punteggio a suo favore e ora ...

Caso Kyrgios-Lahyani – Gli US Open fanno chiarezza : ecco perché l’arbitro è sceso a parlare con il Tennista : Gli US Open hanno rilasciato un comunicato ufficiale al fine di fare chiarezza su quanto successo fra Nick Kyrgios e l’arbitro Mohamed Lahyani, accusato di coaching Episodio incredibile accaduto durante il match degli US Open fra Kyrgios ed Herbert. Mentre il tennista australiano era seduto sulla sedia durante una pausa, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a parlare con Kyrgios, quasi ...

