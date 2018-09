Tecnologia | grande attesa per l’evento Apple | nuovi iPhone | AirPods e Watch

meteoweb.eu

: Apple Watch 4, nuove foto ufficiali: confermato display più grande - - NSigaro : Apple Watch 4, nuove foto ufficiali: confermato display più grande - - Elide_Fanti : RT @Sbatella75libe1: @BorioCarlo @Emilystellaemi2 La forza di volontà guarisce prima della tecnologia grande - Tecno_Corriere : Adatto a ogni esigenza, dal weekend fotografico all’on the road all’estero -

(Di domenica 2 settembre 2018)ha invitato la stampa nel quartier generale di Cupertino, in California, il 12 settembre: l’azienda presenterà i, une agli auricolari senza filiquindi per imelafonini, che dovrebbero essere 3: spetterà al Ceo Tim Cook illustrare gli aggiornamenti dell’X (uno da 5,8 pollici e uno Plus da 6,5 pollici). Due dispositivi sarebbero caratterizzati da uno schermo Oled su cui sarebbe possibile scrivere usando un pennino come si fa sull’iPad con l’Pencil. Il piùpotrebbe anche montare una tripla fotocamera. La terza opzione più economica dovrebbe essere uno smartphone con schermo Lcd da 6,1 pollici. Per quel che riguarda gli, èla presentazione della Serie 4, con uno schermo piùdel 15%, maggiore durata della batteria e miglioramenti del monitoraggio della ...