Sul Teatro il Comune salva la faccia | ta

Parte stasera TeatrOltre - ma Sull'agibilità culturale lametina si continua a valutare di volta in volta : Di questo il componente della terna commissariale non si occupa, limitandosi a rispondere a precisa domanda su quali siano i luoghi ad oggi non adatti a spettacoli che 'queste location scelte sono ...

Ad Arona va in scena “Il Teatro Sull’Acqua” diretto da Dacia Maraini : Arona, città di Teatro sul lago Maggiore, si prepara ad accogliere una nuova edizione del festival “Il Teatro sull’Acqua”, diretto da Dacia Maraini, in programma dal 5 al 9 settembre. Tanto Teatro, e tanti ospiti autorevoli per un evento che si colloca ormai tra i più interessanti nel panorama dei festival culturali italiani. Dacia Maraini è stata ospite sulle pagine di Domanipress Leggi l’intervista esclusiva Clicca qui Il programma Con ...

Corciano Festival : sabato 11 agosto i componimenti di H. Pinter nello spettacolo di Farneto Teatro - il convegno dedicato alla mostra Sulla ... : Filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria è la tradizione composita e sfaccettata, il "vagabondaggio culturale e reale" proprio del popolo ebraico, ...

Il teatro si sposta Sulla via del mare : «Portiamo 13 spettacoli, di cui 10 prime nazionali. Gli anni scorsi arrivavano al massimo a sette o otto prime. In agosto gli spettacoli hanno tutto il segno del nazional-popolare, con nomi di grande ...

Arena Sinni Estate 2018 un calendario ricco di eventi per l'anfiteatro Sul lago di Monte Cotugno : ... dunque, di una direzione artistica, abbiamo inteso promuovere spettacoli di diversa natura ma sempre di altissima qualità". Per maggiori informazioni:www.ArenaSinni.it visualizza altro Condividi ...

Teatro - Sul palco verezzino Stefania Rocca debutta con 'Squalificati' : Sei, quattro dei quali in "prima nazionale", gli spettacoli proposti finora, sempre con un pubblico da "tutto esaurito" e con un elevato indice di gradimento. Prossimi appuntamenti dietro l'angolo: "...

Al teatro Greco Romano di Catania - torna in scena “Orfeo - Sulle sponde del fiume Nero” di Salvatore Guglielmino : “Mi ha sempre affascinato questo dramma e volevo andare oltre alla lettura semplicistica del mito. Ho voluto sentire mia quest’opera,

Aldo Giovanni e Giacomo - Poretti da solo a teatro : 'Con quegli altri due...' - bomba Sullo spettacolo italiano : Si erano lasciati così: dopo il tour dei 25 anni di carriera, Aldo , Giovanni e Giacomo si sarebbero presi due anni sabbatici dal trio per dedicarsi alla loro carriera da solisti. È proprio dal terzo, ...

Vibrazioni tersicoree Sul mare. Al Teatro Mediterraneo di Bisceglie due spettacoli tra musical e contemporanea : Regia dei coreografi-ballerini Antonio Caggianelli e Grazia Di Pinto Bisceglie , BAT, Mercoledì4 lugliouno spettacolo compositoilluminerà il Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Realizzato dalla New ...

A Claudia Gerini il Premio “Nino Manfredi” Sul palco dei Nastri d’Argento al Teatro Antico di Taormina : Va a Claudia Gerini il Premio ‘Nino Manfredi 2018′ che i Nastri d’Argento assegnano insieme alla famiglia del grande Nino per ricordarlo ogni

Boxe – Vissia Trovato Sul ring al teatro principe : le sensazioni dell’ex campionessa del mondo supergallo : Le sensazioni di Vissia Trovato, ex campionessa del mondo dei pesi supergallo, che sfiderà Gabriella Mezei a teatro principe di Milano Al teatro principe di Milano, venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. ...

Boxe – Fabio Turchi Sul ring al Teatro Principe : “cerco nuovi stimoli” : Fabio Turchi pronto per il combattimento con Habachi: le sensazioni del peso massimo leggero alla vigilia dell’appuntamento al Teatro Principe di Milano Torna la grande Boxe al Teatro Principe di Milano: venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi ...