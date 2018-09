Subito reddito di cittadinanza e flat tax | Di Maio pronto alla guerra con

Di Maio : Subito reddito di cittadinanza - flat tax e superamento della Fornero : Teleborsa, - L'attività del governo in questo caldo mese d'agosto , è stata canalizzata quasi esclusivamente dal tragico evento di Genova e dall'impasse che ha tenuto ferma per dieci giorni in mare la ...

Luigi Di Maio : “Voglio il reddito di cittadinanza Subito - anche a deficit. Possiamo sforare il 3%” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, il vicepremier Luigi Di Maio rilancia l'introduzione del reddito di cittadinanza e dichiara di essere disposto a sforare i parametri europei pur di approvarlo in fretta: "Io voglio realizzare subito le tre misure principali del contratto di governo: superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e flat tax. ,Stiamo lavorando alla legge di bilancio. Se per raggiungere i nostri obiettivi ...

