Stretta sugli sgomberi | è scontro

Da mercoledì Stretta sugli sgomberi e taser in 12 città : Da mercoledì prossimo, da Milano a Catania e in altre dieci città, alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina. Dopo qualche mese di formazione, comincia la sperimentazione del taser, l'arma ad impulsi elettrici che inibisce i movimenti dei soggetti colpiti. Ma non è l'unica novità annunciata oggi dal Viminale, che attraverso una circolare avvia una stretta sugli ...