Souness su Pogba | Non merita lo United

Souness si scaglia contro Pogba : “non merita lo United” : Graeme Souness, ex regista scozzese del Liverpool, boccia seccamente Paul Pogba, centrocampista francese del Manchester United, spiegando al Sunday Times che l’ex juventino e campione del mondo in Russia “non merita assolutamente il posto nella squadra in cui gioca”. “Pogba – ha spiegato Souness, al giornale – gioca in quella squadra solo per mantenere altra la valutazione del proprio cartellino, ma ...