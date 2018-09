Sopravvissuti al crollo del ponte di Genova | vivi per miracolo si sposeranno presto

Blastingnews

(Di domenica 2 settembre 2018) Sono ancora ricoverati al policlinico San Martino di, ma nella stessa stanza definita scherzosamente 'matrimoniale'. SonoaldelVIDEO, l'ucraina Natasha Yelina, di 43 anni, e il moldavo Eugeniu Babin, di 34, coppia nella vita. Da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove abitano, in quel tragico 14 agosto erano partiti all'alba per andare a fare le vacanze in Francia, tra la Costa Azzurra e la Provenza. In un attimo il disastro, il viadotto è venuto giù. Scampati alla morte, dopo 13 anni di unione, hanno deciso di non indugiare più e di sposarsi appena potranno.del, come in un film di fantascienza:perPrecipitati dalcrollato alle 11 e 36, come in uno spaventoso film. Sollecitati a ricordare, al Corriere della Sera hanno raccontato quei terribili momenti, Natasha ed Eugeniu. Eugeniu ricorda ...