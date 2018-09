Softball | Serie A1 2018 | l’intergirone inizia con una vittoria a testa nel big match

oasport

: #Softball, Serie A1: inizia la fase intergirone. Bollate e Bussolengo si scambiano le vittorie nel big match della… - OA_Sport : #Softball, Serie A1: inizia la fase intergirone. Bollate e Bussolengo si scambiano le vittorie nel big match della… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Ritorno in campo il massimo campionato di Softball #SerieA1 #Softball #ItaliSoftball - FIBSpress : Ritorno in campo il massimo campionato di Softball #SerieA1 #Softball #ItaliSoftball -

(Di domenica 2 settembre 2018) Dopo l’attività delle nazionali, per il campionato diA1 diè il momento di riprendere la marcia con la fase intergirone, in cui tutte le squadre di un girone affronteranno le avversarie dell’altro, per un totale di 12 partite suddivise in sei giornate di sola andata. I punti conquistati si accumulano nella classifica dei gironi già noti, senza formazione di nuovi raggruppamenti. Bollate-Bussolengo Bigdoveva essere e bigè stato: la sfida tra le compagini che hanno dominato i gironi e portato a casa due trofei europei su tre nella scorsa settimana si risolve con una(per Bollate, fra l’altro, ciò significa prima sconfitta in assoluto in Italia in questa stagione). Nella prima gara la differenza la fanno Sarah Pauly e Greta Cecchetti in fase difensiva e Amanda Fama in quella offensiva: prima mette a segno il primo punto, poi ...