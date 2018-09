Siria | ministro Esteri racconta processo di ricostruzione e relazioni con gli USA

Siria : ministro Esteri Moallem - Damasco apprezza il ruolo della Russia nella lotta contro il terrorismo : "Vorrei anche sottolineare che in materia di riabilitazione delle infrastrutture e dell'economia del nostro paese, daremo la preferenza alla Russia ", ha aggiunto il ministro Siria no. Damasco sta ...

Ministro della Difesa dell'Iran in visita in Siria - : Il capo del dicastero militare iraniano Amir Khatami è arrivato a Damasco per una visita di due giorni, riferisce l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Secondo le previsioni, durante la visita il ...