Siria | l' appello di Papa Francesco | Fermare la catastrofe umanitaria

Angelus - L'appello del Papa : 'Salvare la Siria dalla catastrofe' : Un esame di coscienza In merito alla seconda parte del messaggio di Giacomo, 'non lasciarsi contaminare da questo mondo', Papa Francesco spiega che 'non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. ...

Papa : L'ipocrisia del legalismo e del ritualismo. Appello per Idlib - Siria : Sono le persone delle quali Dio si prende cura in modo speciale, e chiede a noi di fare altrettanto 'Non lasciarsi contaminare da questo mondo' non vuol dire isolarsi e chiudersi alla realtà. Anche ...

Papa : in Siria rischio catastrofe umanitaria - appello per dialogo : Roma, 2 set., askanews, - "Spirano ancora venti di guerra e giungono notizie inquietanti sui rischi di una possibile catastrofe umanitaria in Siria, nella Provincia di Idlib. Rinnovo il mio accorato ...