Sicurezza | ok a taser e stretta su sgomberi

Il taser arriva in Italia : sperimentazione in 12 città. Sicurezza - stretta sugli sgomberi degli abusivi : Da mercoledì prossimo, da Milano a Catania e in altre dieci città, alcuni agenti delle forze dell'ordine gireranno anche con una pistola elettrica nella fondina, il taser . Dopo qualche mese di ...

Sicurezza - la ricetta di Salvini : taser agli agenti e stretta sulle occupazioni : La "pistola non letale" farà il suo debutto la settimana prossima. Ma il Viminale annuncia anche un giro di vite contro...

Sicurezza - al via taser in 12 città. Stretta del Viminale su sgomberi - : Il ministero dell'Interno ha annunciato che da mercoledì 5 settembre le forze dell'ordine avranno in dotazione una pistola elettrica. Salvini: "Agenti lavoreranno meglio". Annunciati anche un ...

Taser in 12 città dal 5 settembre/ Ultime notizie Sicurezza - Salvini : "Aiuterà Polizia e Carabinieri" : Taser in 12 città dal 5 settembre 2018. Ultime notizie sicurezza, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolinea: "Aiuterà Polizia e Carabinieri".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 08:45:00 GMT)

Sicurezza : Salvini - dal 5 settembre via sperimentazione taser in 12 città : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere ...

Milano - il decalogo del «taser» : forze dell'ordine a scuola di Sicurezza con la pistola elettrica : Il manichino indossa un abito rosso da donna, una felpa blu. Sta appoggiato al muro di cemento. Il carabiniere in piedi, di fronte, a cinque metri di distanza. Il colpo rimbomba sordo nel poligono ...

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine”. Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, concludendo: “Bene così! Cambiamo insieme l’Italia”. L'articolo Sicurezza: Toti, Genova parteciperà a ...

Taser - Possibile : “Pura faciloneria di Salvini - con più armi in giro c’è meno Sicurezza” : Il Taser, nelle mani sbagliate e con un utilizzo improprio, può diventare un'arma letale. A lanciare l'allarme è Andrea Maestri, co-segretario di Possibile: "Noi temiamo che questa sperimentazione aprirà lentamente ad una liberalizzazione dell'uso di queste armi".Continua a leggere

Il Taser in 11 città - non a Roma - . Salvini - 'ci sarà più Sicurezza' : Roma, 5 lug., askanews, - Via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Sicurezza - via a sperimentazione Taser per forze ordine : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Sicurezza - al via la sperimentazione del Taser - Matteo Salvini : “Non è arma letale” : Al via la sperimentazione per 30 pistole elettriche, che faranno parte dell'arsenale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.Continua a leggere