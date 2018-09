Sicurezza | al via taser in 12 città Stretta del Viminale su sgomberi

Sicurezza : Salvini - dal 5 settembre via sperimentazione taser in 12 città : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere ...

L'ammissione shock del ministero sulla Sicurezza dei viadotti di A24 e A25 : "Controlli inadeguati per mancanza di personale". Prc : "... : Rispondendo a un esposto di ambientalisti abruzzesi, un dirigente del ministero delle Infrastrutture ammette con chiarezza l'assenza di "adeguati controlli" sui viadotti della A24 e A25 pur ...

Montagna - troppe morti sul Cervino : al via la campagna di Sicurezza : “C’e’ un problema di conoscenza e uno di preparazione. Ferma restando la liberta’ di ognuno, bisogna favorire un approccio consapevole e sicuro alla Montagna”, ha spiegato il sindaco Jean-Antoine Maquignaz, presentando oggi l’iniziativa promossa in collaborazione con la Fondazione Montagna Sicura, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso alpino valdostano e la Societa’ Guide del ...

Dolomiti - la corsa del mattino a 160 metri di altezza è da brividi : il viaggio in funivia per la Sicurezza dei passeggeri : Duecentomila turisti che ogni anno ammirano uno dei panorami più belli delle Dolomiti, in val di Fassa, grazie alla funivia del Sass Pordoi. funivia che, prima di servire gli escursionisti, deve superare il controllo di Pablo Alvarez, uno dei tecnici che si occupa della sicurezza dell’impianto, nella cosiddetta “prima corsa del mattino”. Il video, realizzato da Andrea Selva ed Elisa Salvi, è stato pubblicato sulla pagina ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade scrisse al Ministero a febbraio scorso per garantire Sicurezza del viadotto : Teleborsa, - Continuano le indagini per accertare le responsabilità del Crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto la vigilia di Ferragosto. Ieri 29 agosto la Guardia di Finanza ha eseguito un ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade scrisse al Ministero a febbraio scorso "per garantire Sicurezza del viadotto" : Continuano le indagini per accertare le responsabilità del Crollo del Ponte Morandi a Genova , avvenuto la vigilia di Ferragosto. Ieri 29 agosto la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di ...

Ponte Morandi - a febbraio Autostrade scrisse al ministero : “Fate presto per garantire Sicurezza del viadotto” : “Fate presto”. Autostrade per l’Italia aveva così incitato il ministero a sciogliere rapidamente le riserve sui lavori necessari per il Ponte Morandi. Lo aveva fatto con una lettera datata 28 febbraio 2018 pubblicata dall’Espresso e in cui il direttore delle manutenzioni della concessionaria, Michele Donferri Mitelli, aveva messo in guardia il ministero delle Infrastrutture e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza ...

Effetto-Genova - check up per 30 ponti a Trieste. Via al dossier Sicurezza da 10 milioni : In arrivo sul tavolo della giunta un maxi elenco di verifiche e piani di prevenzione di terremoti e incendi tra strade e palazzi

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche di Sicurezza su ponti e viadotti : Le ha chieste il sindaco sollecitando controlli su tutto il territorio «Verificare e controllare viadotti e ponti nel territorio di CASTELLAMMARE». Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto alla sede ...

Siracusa - Vinciullo : 'Sei milioni per la messa in Sicurezza del viadotto di Targia - ma inutilizzati' : "Nel 2007, quando ero Assessore alla Protezione Civile e alla Ricostruzione del Comune di Siracusa, l'Amministrazione Comunale presentò alla Regione una richiesta di finanziamento per consolidare e ...

Roma. Viadotto Magliana : lavori per barriere Sicurezza e segnaletica : Secondo il programma, sono iniziati i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica sul Viadotto della

Salvini : "Io eversore e criminale? Devo garantire la Sicurezza. Piaccia o no a Saviano" : Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere'. Adesso è arrivata la risposta del ...

Autostrade - CdA condivide piano Castellucci e iniziative per famiglie - viabilità e Sicurezza : Autostrade per l'Italia prende atto ed approva il piano da 500 milioni per il disastro di Genova , annunciato dall'AD della controllante Atlantia , Giovanni Catellucci , sabato pomeriggio, dopo i ...

Genova - al via il cda di Autostrade per informativa. Zona rossa chiusa per motivi di Sicurezza : Intanto, continua la polemica politica sulla decisione di revocare la concessione alla società e sulla possibilità di nazionalizzare la rete autostradale . Toti: nazionalizzare è nostalgia da Prima ...