Si ferma a due la striscia di vittorie della Spal

Como - violenza su due turiste minorenni : fermati un italiano e due stranieri : Un italiano e due stranieri da tempo in Italia sono statifermati per stupro di gruppo su due 17enni italiane a Menaggio,sul Lago di Como; ricercato un altro straniero. Un 46enne diParma e un 53enne nigeriano sono stati arrestati invece per averabusato cinque ore di unna 21enne