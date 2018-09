Si allaga ospedale l' ospedale del mare di Napoli De Luca | È sabotaggio

Ospedale allagato a Napoli - la denuncia di De Luca ai pm : "Sabotaggio" : Il fatto è avvenuto nei locali che saranno inaugurati a metà settembre e che sovrastano l'Ospedale del Mare

OSPEDALE DEL MARE NAPOLI : allagaTO PRONTO SOCCORSO/ Ultime notizie - De Luca : “sanità sotto attacco” : NAPOLI, OSPEDALE del MARE: raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo PRONTO SOCCORSO. Ira dell'Asl e di De Luca: "atto camorristico di sabotaggio", le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Raid a Napoli - Ospedale del Mare : allagati locali Pronto Soccorso/ Ultime notizie - ira De Luca : "è sabotaggio" : Napoli, Ospedale del Mare: Raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo Pronto Soccorso. Ira dell'Asl e di De Luca: 'atto camorristico'.

Raid a Napoli - Ospedale del Mare : allagati locali Pronto Soccorso/ Ultime notizie - ira De Luca : “è sabotaggio” : Napoli, Ospedale del Mare: Raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo Pronto Soccorso. Ira dell'Asl e di De Luca: "atto camorristico di sabotaggio", le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Napoli - allagati locali dell’Ospedale del Mare. Dg Asl : “Atto intimidatorio” - De Luca : “Inaugurazione si farà” : Sono stati allagati nella notte i locali sovrastanti il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, la cui inaugurazione è prevista a metà settembre. La struttura si torva a Ponticelli, nella zona est di Napoli ed Secondo quanto fa sapere Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1, che parla di “Atto intimidatorio“, ignoti “hanno ostruito lo scarico di un lavabo, utilizzando delle guarnizioni in gomma, aprendo l’acqua del ...

allagamenti all'Ospedale del Mare di Napoli. De Luca : 'Sabotaggio' - : L'acqua ha invaso i locali sovrastanti il pronto soccorso che deve essere inaugurato a metà settembre. Il presidente della Regione Campania parla di atto premeditato e conferma la data di apertura

allagamenti all'Ospedale del Mare di Napoli. De Luca : "Sabotaggio" : Allagamenti all'Ospedale del Mare di Napoli. De Luca: "Sabotaggio" L'acqua ha invaso i locali sovrastanti il pronto soccorso che deve essere inaugurato a metà settembre. Il presidente della Regione Campania parla di atto premeditato e conferma la data di apertura Parole chiave: ...

Napoli - raid all'Ospedale del Mare : allagati i locali del pronto soccorso : Sono stati allagati nella notte i locali sovrastanti il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, la cui inaugurazione è prevista a metà settembre. Secondo quanto fa sapere Mario Forlenza, direttore ...

Maltempo : ospedale allagato nel Torinese - cede tetto chiesa a Vercelli | : Un violento temporale ha causato la chiusura del policlinico di Chivasso per circa due ore. Danni alla chiesa di Sant'Agnese a Vercelli. Pioggia, vento e grandine anche sull'Astigiano. Evacuati 60 ...

Meteo weekend. Italia divisa : temporali al Nord - caldo al sud. allagato ospedale di Chivasso : La perturbazione numero 4 del mese ha già fatto i primi danni nel Torinese e nel corso del giorno si farà sentire praticamente su tutte le regioni settentrionali e la Toscana; punte oltre i 35°C al Centro-sud e sulle isole.Continua a leggere

Maltempo : temporale sul Torinese - allagato ospedale di Chivasso : Maltempo: temporale sul Torinese, allagato ospedale di Chivasso Un violento temporale ha causato la chiusura del policlinico per circa due ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in cantine e strade allagate. Pioggia, vento e grandine anche sull’Astigiano, dove il vento ha fatto cadere alberi e scoperchiato ...

Maltempo : temporale sul Torinese - allagato ospedale di Chivasso - : Un violento temporale ha causato la chiusura del policlinico per circa due ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in cantine e strade allagate. Pioggia, vento e grandine anche sull'...

Ospedale allagato - Pronto soccorso chiuso I VIDEO : Ospedale di Chivasso nuovamente allagato, Pronto soccorso chiuso. Dopo l'episodio del 6 luglio, il maltempo rimanda il tilt il nosocomio. Pronto soccorso chiuso E' di pochi minuti fa la comunicazione ...

Piogge nel Torinese - allagato ospedale : 9.26 Ancora forti temporali e disagi nel Torinese. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, inaugurato a fine gennaio. Stanotte, a causa di un violento temporale che si è abbattuto su tutta la zona, nei corridoi della sala d'attesa e del triage hanno cominciato ad accumularsi diversi millimetri d'acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell'ala più vecchia della struttura,in particolare nel laboratorio ...