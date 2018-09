Shenmue II | Guida agli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4

gamerbrain

(Di domenica 2 settembre 2018) Abbiamo appena portato a termine il secondo capitolo della seriepresente nella nuova collection rimasterizzata, ed oggi vogliamo condividere con voi lasu come sbloccare tutti gliOne ePS4 diII.One ePS4 – Come sbloccarli tutti Di seguito vi riportiamo solo gliOne ePS4 che non sbloccherete con l’avanzamento della storia, quelli non presenti nella lista che segue li otterrete giocando: Quando inizia il gioco, assicuratevi di dare del denaro ai musicisti Spendete tutto il denaro prima di proseguire all’area successiva, perchè verrete derubati (il consiglio è di acquistare alle macchinette dei giocattoli che potete rivendere successivamente) Dopo che siete giunti all’Hotel, recatevi in camera per ...