Shenmue I & II | Annunciata la traduzione in italiano

Shenmue I & II Guida : Come guadagnare denaro velocemente : Il problema principale che impedisce a volte ai giocatori di proseguire nella storia in Shenmue o Shenmue II, è la mancanza della somma di denaro richiesta, per questo oggi vogliamo condividere con voi dei consigli utili per guadagnare denaro velocemente. Shenmue I & II: Come guadagnare denaro velocemente Purtroppo non esistono trucchi, mod o trainer nelle versioni console, per questo l’unico modo per farmare denaro a ...

Ha inizio la traduzione italiana amatoriale per Shenmue 1&2 su PC : La community italiana ha iniziato la traduzione amatoriale dei giochi Shenmue 1&2 per PC, con il fine di portare in italiano tutti i giochi inclusi nella raccolta.Il team di traduzione è composto dai membri di ShenmueItalia e vedono al coordinamento e revisione Riccardo Favara e Vito Lanci mentre mentre Mirko Lenci è alla programmazione/gestione tool e Marcello Nanni è traduttore capo, con Salvatore Fiore e Fabio Omma come traduttori.Si ...

Shenmue 1 & 2 : Recensione - Trailer e Gameplay : Sono trascorsi molti anni dall’ultima volta che abbiamo messo le mani su Shenmue, ed oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione della recente collection rimasterizzata, premettendovi che i voti assegnati sono rivolti al lavoro svolto dal team in questa rimasterizzazione e non al titolo in se. Shenmue 1 & 2 Recensione Correvano i primi anni del 2000 quando Shenmue fece il suo esordio ...

Shenmue I & II disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e PC : Preparatevi ad immergervi nuovamente in una delle saghe più richieste nella storia di SEGA; Shenmue I & II è ora disponibile in versione fisica e digitale per Playstation 4 e Xbox One e in versione solo digitale per PC. Shenmue I & II arriva oggi La re-release di Shenmue I & II è la versione definitiva di questi classici, che mantengono intatte tutte le caratteristiche originali come il coinvolgente ...

Shenmue I & II - recensione : Non avete idea di quanto sia difficile scrivere questa recensione. Per chi vi scrive la serie Shenmue ha sempre rappresentato qualcosa di speciale e riuscire a giudicare queste versioni PlayStation 4 senza farsi prendere dal sentimento è più dura di quanto pensassi... ma ci proverò. Probabilmente molti di voi hanno sentito parlare tante volte di questa saga ma non hanno mai avuto occasione di metterci mano. Shenmue è un sogno. Il sogno di Yu ...

Shenmue I & II : spuntano ben 2 ore di gameplay tratte dal primo capitolo : Mentre poco tempo fa abbiamo appreso il peso della versione PS4 di Shenmue I & II, ecco che in rete compaiono dei video di gameplay che ci permettono un'approfondita occhiata alla collection in arrivo.Nello specifico, come segnala Gematsu, l'account YouTube Aolia Passion Gaming ha pubblicato ben due ore di gameplay tratte da Shenmue I.Qui sotto potete visionare i filmati:Read more…

Shenmue I & II : svelato il peso della versione PS4 : C'era un tempo in cui Shenmue e Shenmue 2 rappresentavano i giochi più grandi e ambiziosi mai realizzati, con una varietà di sistemi, mondi realistici, coinvolgenti e la migliore grafica dell'epoca. Parliamo di quasi 20 anni fa, tuttavia ciò che era all'avanguardia e impressionante all'epoca ora non lo è più.Come segnala Gamingbolt, in un'epoca in cui titoli AAA possono finire facilmente per occupare circa 50 GB di spazio su disco rigido sul ...

SEGA potrebbe aver rimosso la tecnologia anti-tamper Denuvo da Shenmue 1 & 2 per PC : SEGA potrebbe aver rimosso la tecnologia anti-manomissione Denuvo dall'attesa collection Shenmue 1 & 2. In tal caso la compagnia avrebbe fatto marcia indietro rispetto a quanto affermato recentemente.Come segnala DSOGaming, dunque, l'uscita di Shenmue 1 & 2 è distante pochi giorni e sembra che SEGA abbia rimosso la tecnologia antimanomissione Denuvo. SEGA ha utilizzato Denuvo in quasi tutti i suoi ultimi titoli e questa collection ...

Shenmue I & II lancia un nuovo trailer riguardante i personaggi della serie : Quest'oggi Sega ha pubblicato un nuovo interessante trailer per Shenmue I & II nel quale possiamo avere una panoramica dei principali personaggi della serie, tra cui Ryo Hazuki, Lan Di, Shenhua, Wuying Ren e More.Come riporta Duaslhockers il gioco sta tornando in forma di remaster su PS4, per cui possiamo rivedere Ryo Hazuki, il principale villain Lan Di, l'eroina Shenhua, il capo gang Wuying Ren, e molti altri nel trailer che di seguito ...

In attesa di Shenmue I & II approfondiamo la conoscenza dei personaggi della saga in un nuovo video : Il 21 agosto, una delle saghe che ha definitivo l'attuale mondo dei videogiochi arriverà su PC, PS4 e XboxOne e nuovi giocatori potranno finalmente immergersi in una delle più grandi serie nella storia dei videogiochi con Shenmue I & II. Nel frattempo potete rispolverare le vostre conoscenze su Shenmue grazie a Corey Marshall, il doppiatore inglese di Ryo Hazuki, tramite una serie di video che esplorano il mondo di Shenmue. La scorsa ...

Shenmue 101 : incontra i protagonisti prima dell’uscita di Shenmue I & II : Il 21 Agosto, una delle saghe che ha definitivo l’attuale mondo dei videogiochi arriverà su PC, PS4 e XBOX One e nuovi giocatori potranno finalmente immergersi in una delle più grandi serie nella storia dei videogiochi. Shenmue I & II: I personaggi in un Video Nel frattempo puoi rispolverare le tue conoscenze su Shenmue grazie a Corey Marshall, il doppiatore inglese di Ryo Hazuki, tramite una serie di video che ...

Ripercorriamo i passi di Ryo Hazuki a Dobuita Street nel nuovo video di Shenmue I & II : Shenmue I & II saranno disponibili il 21 Agosto 2018 e per festeggiare l'annuncio dello scorso aprile, SEGA ha sorpreso due fan sfegatati di Shenmue tramite un viaggio a Yokosuka in Giappone, mostrando loro uno dei luoghi più iconici del gioco nella vita reale. Seguite lo YouTuber Adam Koralik e il commediante Imran Yusuf nel loro viaggio nel video qui di seguito:Dai minimarket ai distributori automatici, l'open world di Shenmue nutre ancora ...

Sega ha in serbo un misterioso annuncio per Shenmue I & II HD : Cosa bolle nella pentola di Sega? Ora che sappiamo che Shenmue I & II HD arriveranno su PC, PS4 e Xbox One il 21 agosto cosa possiamo aspettarci a livello di annunci?Questa domanda sorge spontanea dopo aver dato un'occhiata al tweet di Sega Europe segnalato da Siliconera. Nella serata di ieri l'account della compagnia nipponica ha condiviso una immagine criptica che indica le 11:00 della giornata di oggi, 13 luglio.Ecco l'immagine ...

Tempi di caricamento ridotti e rimozione di alcuni marchi in Shenmue I & II : Mentre pochi giorni fa Sega ufficializzava la data di lancio di Shenmue I & II, ecco spuntare in rete alcuni nuovi dettagli condivisi dallo YouTuber Adam Koralik.Nello specifico, come riporta Siliconera, in Shenmue I & II saranno ridotti i Tempi di caricamento mediamente di 1-2 secondi. Ma non solo, si scopre che Shenmue II non è basato sulla versione per Dreamcast, bensì su quella Xbox.Inoltre, sono state rese note le opzioni video e, a ...