ilgiornale

: Sesto, stranieri picchiano i vigili ?e occupano il palazzo di Alitalia - eddye71 : Sesto, stranieri picchiano i vigili ?e occupano il palazzo di Alitalia - ma_merlotti : ?? ?? se le tenete vuote cari miei, le conserviamo intanto noi per voi / di qui non uscirò usata casa non la mollerò??… - Sputtaniamotutt : Sesto, stranieri picchiano i vigili ?e occupano il palazzo di Alitalia -

(Di domenica 2 settembre 2018) Un vero e proprio assalto ad unnel Milanese finito con l'occupazione dell'immobile da parte di alcuni. È quanto accaduto aSan Giovanni alle porte di Milano. Come fa sapere il sindaco, Roberto Di Stefano, un centinaio di abusivi del collettivo "Aldo Dice 26x1" hanno preso d'assalto uno stabile di proprietà dia piazza Don Mapelli. La maggior parte degli occupanti sonoe per riuscire nel loro intento hanno sfidato letteralmente le forze dell'ordine che erano interevnute in zona per bloccare l'occupazione dello stabile.Ma a quanto pare, come racconta il sindaco, non c'è stato nulla da fare. Anzi gli agenti sono stati picchiati dagli abusivi: "Pur di entrare nello stabile questi professionisti delle occupazioni, quasi tutti, hanno aggredito con violenza i pochi rappresentanti delle forze dell"ordine presenti sul posto all"entrata ...