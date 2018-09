Serie D Coppa Italia | Il Fasano di scena in esterno contro la Fidelis Andria

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 2 settembre) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle quattro partite in programma oggi in altrettanti gironi della prima fase (domenica 2 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:51:00 GMT)

Lega Serie A - il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia : Prima assemblea stagionale in vista per la Lega Serie A: si parlerà dei diritti esteri della Coppa Italia e della SuperCoppa L'articolo Lega Serie A, il 12 settembre assemblea sui diritti tv esteri della Coppa Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie D - La Coppa Italia parte domenica ad Andria : Per la cronaca la partita contro la Fidelis Andria era stata fissata per lo scorso 26 agosto, ma la società andriese aveva chiesto ed ottenuto, dalla società fasanese, il rinvio per avere qualche ...

Coppa Italia Serie C : Juventus Under 23 - 2-2 con l'Albissola ed eliminazione. Inutile la firma di Mavididi : Mavididi Ancora nessuna sconfitta in gare ufficiali, eppure la prima avventura è già al capolinea. Finisce il cammino della Juventus Under 23 in Coppa Italia Serie C. Non serve la prima firma dell'...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (oggi 26 agosto) : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 26 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:39:00 GMT)

Coppa Italia Serie C - la Juventus B batte il Cuneo 1-0. Decide Zanimacchia : Luca Zanimacchia è un nome da quiz. Domanda: chi ha segnato il primo gol nella prima partita della seconda squadra della Juventus? Risposta: lui. Juventus Under 23-Cuneo è finita 1-0: era la seconda ...