Serie B | un super Crotone strapazza il Foggia | bene il Perugia | pari per il Lecce FOTO ...

Risultati Serie A - 3^ giornata LIVE - la Lazio in vantaggio - super Defrel : 1/42 Foto LaPresse ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : impresa dell’Italia! Gli azzurri pareggiano con la Polonia e superano il turno : Era l’obiettivo della vigilia, ma era tutt’altro che scontato. L’Italia dell’Hockey su prato esce davvero alla grande da quest’estate, sia a livello maschile che femminile. Se le donne hanno riscritto la storia volando agli ottavi dei Mondiali, in parte minore, anche gli uomini hanno conquistato un grandissimo risultato. In quel di Gniezno (Polonia), nell’ultimo match della nuova manifestazione, le Hockey ...

Serie B : derby al Padova - Spezia super - Cittadella tre punti d’oro in trasferta [FOTO e RISULTATI] : 1/23 Paola Garbuio/LaPresse ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Bologna è travolgente - superata Parma nella gara d’apertura della Serie : La prima partita della serie di Finale se l’è aggiudicata l’Unipolsai. Per quanto parlare di “partita di Finale” riferendosi a quella vista ieri sera a Bologna francamente è un’esagerazione. Non per il 14 a 1 Finale, quanto per il come è maturato: ovvero 19 basi ball e un colpito offerti dal Parma Clima, che ha mandato sul monte nell’ordine Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini, prelevato direttamente dalla ...

Serie A - Spal-Parma : 1-0. Decide un super-gol di Antenucci : Il derby emiliano, inedito sui campi della Serie A, va alla Spal. Con i 3 punti del Dall'Ara, al Mazza stanno proseguendo i lavori di restyling,, Semplici raggiunge Allegri e Ancelotti a punteggio ...

Serie B - il Venezia supera lo Spezia - Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità : Su Dazn, la Serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex Premium, peccato soltanto che manchi diretta gol, così per restare aggiornati sull'andamento di ogni campo è quasi preferibile ascoltare ...

LIVE Juventus-Lazio - Serie A in DIRETTA : 0-0 - la prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium. Super sfida con i biancocelesti : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Lazio, primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Un match che segna l’esordio ufficiale allo Stadium di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sicuramente l’osservato speciale, visto che cerca ancora il primo gol in Italia dopo averlo mancato con il Chievo. Proprio a Verona i bianconeri arrivano dalla rimonta al Bentegodi, con il 3-2 arrivato solo nel ...

Diletta Leotta è una bomba super sexy : la madrina di Dazn studia la Serie A [FOTO] : 1/7 ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 nella Serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

Gamescom 2018 : Supermassive Games presenta Man of Medan primo gioco della Serie The Dark Pictures : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sul palco si è presentata Supermassive Games.La compagnia ha svelato il primo gioco della serie The Dark Pictures, che risponde al nome di Man of Medan.Qui sotto potete vedere il trailer:Read more…

Al via una Serie A di livello superiore : Con la convinzione che sia stata una scelta sbagliata non rispettare il lutto nazionale per la tragedia di Genova, Lazio-Napoli e Chievo-Juventus aprono un campionato mai negli ultimi anni così atteso ...

Baseball - Semifinali playoff Serie A1 : tutto facile per Bologna in gara1 - Nettuno ampiamente superata : Solo tre valide sui lanci di Jorge Martinez nelle prime sette riprese, e nessuna su Crepaldi: è così che il Città di Nettuno non c’è via di scampo. Nettissimo il 10 a 1 per l’UnipolSai in gara-uno della Serie di semifinale, dopo l’effimero e momentaneo 1 a 0 ospite al 2°. Al cambio di campo i bolognesi hanno capovolto immediatamente la situazione, pareggiando con una volata di Lampe e andando via a suon di extrabase (doppi di ...

Volley : Super Series Volleyball : le azzurre sul terzo gradino del podio : EINDHOVEN , OLANDA, - Chiusura convincente della nazionale femminile di Davide Mazzanti nella Rabobank Super Series Volleyball . Oggi pomeriggio le azzurre hanno Superato 3-1 , 25-21, 25-22, 22-25, 25-...

Rabobank Super Series Volleyball : le azzurre chiudono al terzo posto : Splendido terzo posto per l’Italia della pallavolo femminile alla Rabobank Super Series Volleyball La nazionale italiana femminile ha ottenuto il terzo posto nella Rabobank Super Series Volleyball, battendo oggi la Turchia 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-16). Come nella prima sfida di giovedì le ragazze di Davide Mazzanti si sono dimostrate Superiori alle turche e hanno mantenuto sempre il controllo del gioco. La nazionale azzurra ha ...