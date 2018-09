Serie B | Pescara-Livorno 2-1 | decide una doppietta di Cocco

Serie B : vittoria del Pescara contro il Livorno con due rigori [GALLERY] : 1/17 Foto Fabio Urbini /LaPresse02 settembre 2018 Pescara (PE) ...

Video/ Cremonese Pescara (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata) : Video Cremonese Pescara (1-1): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie B. Le immagini salienti della sfida allo Zini (25 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:46:00 GMT)

Serie B - il Venezia supera lo Spezia - Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità : Su Dazn, la Serie B non parte male. Voci convincenti, magari ex Premium, peccato soltanto che manchi diretta gol, così per restare aggiornati sull'andamento di ogni campo è quasi preferibile ascoltare ...

Serie B : vince solo il Venezia - pari per Palermo e Pescara : I veneti si sbarazzano dello Spezia: decide Bentivoglio. pari in Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo

Serie B : vittoria Venezia - pari Palermo. Incredibile pari del Pescara contro la Cremonese [FOTO] : 1/29 Foto Paola Garbuio/LaPresse 25 agosto 2018 Venezia (ve) ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie B / Moduli - mosse e scelte : le ambizioni del Pescara (1^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: Moduli e mosse degli allenatori per gli schieramenti previsti nei match della prima giornata del Campionato Cadetto 2018-2019.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Pronostico Cremonese vs Pescara - Serie B 25-8-2018 : Serie B 2018-2019, 1^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Cremonese-Pescara, sabato 25 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Cremonese-Pescara, sabato 25 agosto. Riparte la Serie B nonostante le minacce di rinvio e di scioperi. La Lega ha deciso di far ripartire il torneo cadetto con 19 squadre. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Cremonese e Pescara? La Cremonese si è ...

L'ex Pescara Mathias Pogba è fuori forma : scartato da una squadra di Serie C tedesca : La famiglia Pogba spaccata sportivamente a metà. Da una parte Paul, fresco vincitore del Mondiale con la Francia e stella del Manchester United; al polo opposto Mathias, il più grande dei tre fratelli,...

Pescara - il pres. Sebastiani : 'La Serie B ha fatto una brutta figura' : Daniele Sebastiani , presidente del Pescara , parla a Rete 8 Sport della nuova Serie B: 'Troppe squadre. Auspicavamo da tempo una riduzione dell'organico di Serie B. Il calendario stilato ieri è reale e non virtuale. Non saranno aggiunti altri club. Il calcio ...