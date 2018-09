Serie A | i match di oggi in diretta su Dazn | Fiorentina-Udinese e Chievo-Empoli

Softball - Serie A1 2018 : l’intergirone inizia con una vittoria a testa nel big match Bollate-Bussolengo : Dopo l’attività delle nazionali, per il campionato di Serie A1 di Softball è il momento di riprendere la marcia con la fase intergirone, in cui tutte le squadre di un girone affronteranno le avversarie dell’altro, per un totale di 12 partite suddivise in sei giornate di sola andata. I punti conquistati si accumulano nella classifica dei gironi già noti, senza formazione di nuovi raggruppamenti. Bollate-Bussolengo Big match doveva ...

Serie A 2^ giornata - big match Inter-Torino : In 60mila a San Siro per i tre punti : Serie A 2^ giornata, big match Inter-Torino: In 60mila a San Siro per i tre punti. I due anticipi della 2^ giornata

Serie A - pronostici - quote e analisi 2^ giornata : Match del 25-26 e 27 agosto : Serie A, pronostici, quote e analisi 2^ giornata: Match del 25-26 e 27 agosto. C'è grande attesa per la seconda giornata della

Serie A 2^ giornata - tre big match : Il programma completo e gli orari delle partite : Serie A 2^ giornata, tre big match: Il programma completo e gli orari delle partite. La seconda giornata della Serie A 2018-2019

Serie A – Il Parma spiazza la Juventus : Gervinho porta il match sulla parità [VIDEO] : Gervinho porta in parità la sfida tra Parma e Juventus, anticipo del sabato sera della terza giornata di Serie A Mentre tutta l’attenzione è concentrata su Cristiano Ronaldo, che si è fatto medicare in viso, dopo un colpo di testa clamoroso che ha fatto sognare i tifosi bianconeri, uscito pochissimo fuori dalla porta, il Parma ha messo a punto un’azione da favola. Dopo la rete di Mandzukic al 2′, che ha subito portato in ...

Serie A - bene Juventus e Napoli su Sisal Matchpoint. Arrivano i primi 3 punti per Inter e Lazio : La Juventus va a Parma nella terza di campionato alla ricerca del tris di vittorie. Se i bianconeri viaggiano a punteggio pieno, dall’altra parte i ducali, fermi a 1 punto in classifica, cercano il primo successo della stagione. Una specie di mission impossibile contro la Juventus, sono pochi infatti i dubbi sulla vittoria degli uomini di Allegri che, per gli esperti di Sisal Matchpoint, vale appena 1.18. Il blitz dei gialloblù sarebbe ...

Serie A live - i match in diretta : Tutti i match della seconda giornata con formazioni e dirette, Inter chiamata al riscatto dopo la sconfitta all'esordio

Serie A - Napoli-Milan : le probabili formazioni del big match di Fuorigrotta : Questa sera allo stadio 'San Paolo' di Fuorigrotta Napoli va di scena il big match tra Napoli e Milan, gara valevole per la seconda giornata di andata [VIDEO] del campionato di Serie A Tim della stagione sportiva agonistica 2018/2019. Grande attesa nell'arena partenopea per il ritorno in citta' di due ex calciatori che hanno indossato la maglia azzurra: l'attaccante Gonzalo Higuain lo scorso anno a Torino sponda Juventus, questa sera titolare al

LIVE Juventus-Lazio - Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida i biancocelesti - big match a Torino : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Lazio, primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Un match che segna l’esordio ufficiale allo Stadium di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sicuramente l’osservato speciale, visto che cerca ancora il primo gol in Italia dopo averlo mancato con il Chievo. Proprio a Verona i bianconeri arrivano dalla rimonta al Bentegodi, con il 3-2 arrivato solo nel ...

Serie A - Napoli-Milan : le probabili formazioni del big match di Fuorigrotta : Questa sera allo stadio 'San Paolo' di Fuorigrotta (Napoli) va di scena il big match tra Napoli e Milan, gara valevole per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A Tim della stagione sportiva agonistica 2018/2019. Grande attesa nell'arena partenopea per il ritorno in città di due ex calciatori che hanno indossato la maglia azzurra: l'attaccante Gonzalo Higuain (lo scorso anno a Torino sponda Juventus, questa sera titolare al San ...

LIVE Napoli-Milan - Serie A in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il big match : Sabato 25 agosto si giocherà Napoli-Milan, big match della seconda giornata della Serie A 2018-2019. Un incontro di grande tradizione e fascino andrà in scena sul rettangolo di gioco dello stadio San Paolo. I partenopei di Carlo Ancelotti, tornato nel campionato italiano dopo 9 anni, hanno iniziato nel modo migliore la propria avventura, vincendo sul difficile campo dell’Olimpico contro la Lazio. Le reti di Milik e di Insigne hanno ...

LIVE Juventus-Lazio - Serie A in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il big match : Saranno Juventus e Lazio ad aprire la seconda giornata della Serie A. La prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium. Dopo l’esordio in Serie A al Bentegodi contro il Chievo, il campione portoghese disputa la sua prima partita ufficiale davanti ai nuovi tifosi. I bianconeri arrivano dalla rimonta vincente contro in quel di Verona, con il gol di Bernardeschi nel recupero che ha dato i primi tre punti stagionali, mentre la squadra di Simone ...

