Serie A | ecco il valore degli sponsor sulle maglie

Cristiano Ronaldo - Higuain e Icardi - i grandi bomber della Serie A ancora a secco : quando il gol diventa un problema (e quando invece no) : I più grandi e attesi bomber della Serie A sono ancora a secco dopo tre giornate di campionato: un dato abbastanza inatteso che fa scalpore e porta alla disperazione tutti quei fanta-giocatori che nell’asta d’inizio stagione hanno speso centinaia di fanta-milioni per acquistare Cristiano Ronaldo, Higuain e Icardi. I bomber di Juventus, Milan e Inter non hanno segnato neanche un gol nelle prime tre partite di campionato (anche ...

Serie A – Cristiano Ronaldo ancora a secco - ma Allegri non si allarma : “rideva - segnerà a raffica” : Massimiliano Allegri commenta la vittoria di questa sera della Juventus contro il Parma: le parole dell’allenatore bianconero La Juventus ha trionfato questa sera, al Tardini, contro il Parma. Il match è terminato col punteggio di 2-1 con le reti di Mandzukic, Gervinho e Matuidi. ancora a secco Cristiano Ronaldo, che ha comunque disputato un’ottima partita, dando un ottimo supporto alla sua squadra. Una partita non troppo ...

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

La terza giornata di Serie A promette di regalare emozioni prima della sosta per la Nazionale.

Diritti tv della Serie A : ecco perché l'Antitrust indaga su Sky e Dazn : Nel mirino dell'Autorità non ci sono, per ora, i problemi di fruizione del prodotto su Dazn , che nelle prime settimane di diretta delle partite di Serie A, debutto con Lazio-Napoli, poi Sassuolo-...

La Serie C live in esclusiva su Eleven Sports : ecco i prezzi dei pacchetti per il 2018/19 : Il countdown per il fischio d’inizio della Serie C 2018/19 volge al termine: tra meno di due settimane il via. L'articolo La Serie C live in esclusiva su Eleven Sports: ecco i prezzi dei pacchetti per il 2018/19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio Serie D - è il giorno del derby Sondrio-Lecco : Grande attesa per il debutto della squadra guidata da Omar Nordi nella stagione ufficiale, con la prima fatica di Coppa Italia che pone i biancazzurri di fronte a un avversario candidato alla vittoria ...

Serie A - la Juventus spegne la Lazio allo Stadium : 2-0 con Pjanic e Mandzukic - a secco Ronaldo : La Juventus ha sconfitto per 2-0 la Lazio nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decidono i gol di Pjanic , 30', nel primo tempo e Mandzukic , 75', nella ripresa.

Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere : nuovi acquisti a secco (2^ giornata) : Classifica marcatori Serie A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez Capocannoniere del torneo, l'argentino è l'unico ad aver realizzato una doppietta nella gara di esordio(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:30:00 GMT)

Serie A - ecco tutte le probabili formazioni della 2ª giornata : TORINO - Va in scena la seconda giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze il big-match allo Stadium tra Juventus e Lazio , a seguire il debutto di Ancelotti al San Paolo contro il Milan ...