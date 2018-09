Serie A 2018-2019 | risultati e classifica dopo la terza giornata | pesante sconfitta del

oasport

(Di domenica 2 settembre 2018) Ladel campionato di calcio diha emesso i suoi verdetti. In un turno spalmato da venerdì a domenica si è conferma la Juventus, vincente sul campo del Parma (2-1), grazie alle reti di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi. Ducali a cui vanno fatti i complimenti per l’ottima prestazione, suggellata dal momentaneo pareggio firmato dall’ex romanista Gervinho. Ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo. Prima vittoria stagione per le due milanesi: il Milan si è imposto nel big match di San Siro contro la Roma (2-1) con Kessié e Cutrone a segno negli ultimi scampoli del match. Marcatura del momentaneo pareggio ad opera di Fazio, non sufficiente per evitare la capitolazione giallorossa; successo esterno dell’Inter (3-0) a Bologna con Nainggolan, Candreva e Perisic in gol. Napoli e Lazio nelle partite domenicali ottengono deiantitetici. ...