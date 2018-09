ilfattoquotidiano

: Muore per una puntura d’insetto il giuslavorista Sergio Barozzi - sole24ore : Muore per una puntura d’insetto il giuslavorista Sergio Barozzi - 19marino74 : Sergio Barozzi morto, addio al giuslavorista: ucciso da choc anafilattico per una puntura di calabrone… - Cascavel47 : Sergio Barozzi morto, addio al giuslavorista: ucciso da choc anafilattico per una puntura di calabrone… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Unadi un insetto, probabilmente un calabrone, è risultata fatale per, noto avvocatomilaneseper un. Il fatto è avvenuto sabato sera nella sua casa di campagna di Nizza Monferrato (Asti), come riportato dall’edizione locale del Corriere della Sera. L’avvocato si era recato con la moglie nella loro residenza in campagna: da programma sarebbero dovuti rimanere lì una sola notte. Invece è stata necessaria la corsa in ospedale:poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Nizza.avrebbe compiuto 62 anni a novembre. “Schietto, ironico, intelligente, sempre capace di sorridere,ha contribuito in maniera attiva al cambiamento che negli ultimi anni ha interessato la professione legale nel nostro paese mettendo in discussione i retaggi del passato e ...