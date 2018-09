Serena Williams e il compleanno di Olympia | «Ecco cosa succedeva un anno fa…»

US Open 2018 - arrivano gli ottavi di finale. Aprono Nadal e Serena Williams - chiudono Stephens e Del Potro. Thiem-Anderson da seguire : Prima domenica di tennis a Flushing Meadows: iniziano gli ottavi di finale degli US Open, che quest’oggi coinvolgeranno la parte alta del tabellone maschile e di quello femminile. In entrambe le circostanze, sono sopravvissute quasi tutte le teste di serie: all’appello mancano soltanto Jack Sock, uscito al secondo turno, e Simona Halep, fuori subito. I loro giustizieri sono ambedue ancora in corsa. Non capita molto spesso di vedere ...

Serena Williams vince derby in famiglia : Qui a New York tutti volevano la sfida in famiglia tra le sorelle Williams: Serena 36 anni, Venus 38, icone dello sport a stelle e strisce l'una di di fronte all'altra nel torneo di casa. ...

US Open 2018 : la resistenza di Nadal - quelle occasioni perse da Khachanov - il quinto set di Anderson - il dominio di Serena Williams nel derby familiare : Una giornata così non se l’aspettava nessuno. La storia degli US Open 2018, forse, ha già regalato un match che si candida a diventare quello che gli americani chiamano “instant classic”, quello tra Rafael Nadal e Karen Khachanov, in buona parte anche per merito del russo. Quattro ore e 22 minuti: tante ne sono servite a Nadal per battere Khachanov. Il russo, però, ha le sue recriminazioni da fare: nel secondo set è stato prima ...

US Open 2018 : i risultati di venerdì 31 agosto del tabellone femminile. Serena domina il derby Williams - Stephens batte Azarenka : Primi match di terzo turno nel tabellone femminile agli US Open. C’era grande attesa per il derby tra le sorelle Williams, ma la partita ha visto una sola protagonista. Serena ha dominato, superando con un perentorio 6-1 6-2 Venus dopo solo un’ora e tredici minuti di gioco. Una prova di forza schiacciante dell’ex numero uno del mondo, che ora negli ottavi affronterà l’estone Kaia Kanepi che ha superato la svedese ...

