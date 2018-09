Selvaggia Lucarelli critica il matrimonio dei Ferragnez e Fedez risponde a tono : Abiti e scarpe, trucco e parrucco, invitati e grandi esclusi, parenti, amici e follower al centro del mondo per l'intera giornata di sabato primo settembre. Definitivo il […]

Selvaggia Lucarelli sul matrimonio dei Ferragnez - botta e risposta con Fedez : "Nuova emergenza umanitaria" : Le luci sul matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez faticheranno a spegnersi. Si è trattato a tutti gli effetti dell'evento mediatico dell'estate, per non dire dell'intero anno, che non poche critiche ha destato in rete per il carrozzone montato per l'occasione: dal gate dell'aeroporto con logo personalizzato, alle mascotte antropomorfe degli sposi ai gadget brandizzati per gli invitati.Tra le analisi più argute spicca quella per Il Fatto ...

Selvaggia Lucarelli VS FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / "Lei è un genio della comunicazione - lui il suo paggetto" : SELVAGGIA LUCARELLI ha tuonato contro FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, definendo lei "un genio della comunicazione" e lui "il suo paggetto". Ecco il suo post e la replica del rapper.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:59:00 GMT)

Jesolo - poliziotto su Facebook : 'la 15enne se l'è cercata'; Selvaggia Lucarelli risponde : Continua a far discutere la vicenda del presunto stupro ai danni di una quindicenne su una spiaggia di Jesolo. L'accusa della violenza ai danni della ragazza è caduta su un senegalese, tale Mohamed Gueye 25 anni adesso in carcere in quel di Venezia. L'uomo ha ammesso di aver fatto sesso con la giovane, ma sostiene che lei al momento del rapporto fosse consenziente, dunque secondo il suo parere verrebbe a mancare il capo principale d'accusa, la ...

ASIA ARGENTO : “NON HO VIOLENTATO JIMMY BENNETT”/ Selvaggia Lucarelli : “Ecco cosa non quadra” : ASIA ARGENTO: “NON ho VIOLENTATO JIMMY BENNETT”. L'attrice smentisce l'articolo del New York Times sulle presunte molestie sessuali: “Sono scioccata, è una persecuzione”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:42:00 GMT)

Domenica In - Mara Venier arruola Selvaggia Lucarelli e la mamma della Ferragni : Sul sito specializzato in spettacoli e programmi tv si legge: "Il contenitore festivo di Mara Venier sarà diviso in cinque blocchi che, tuttavia, avranno un fil rouge che sottenderà tutti e cinque; ...

Domenica In/ Anticipazioni : cinque blocchi - arruolate Selvaggia Lucarelli e la mamma di Chiara Ferragni : Come sarà la Domenica In di Mara Venier? A circa un mese dal suo debutto in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, sono emerse le prime Anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:27:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli e l'Alzheimer della madre Nadia / Dopo l'appello su Facebook continua il viaggio in Perù : Selvaggia Lucarelli parla dell'Alzheimer della madre Nadia al Corriere. "Adesso so che lei può sparire. Aveva avuto dei black out, ma non era mai sparita prima"(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Vasto - ritrovata la mamma di Selvaggia Lucarelli : a Monteodorisio : ritrovata nelle campagne di Monteodorisio la mamma di Selvaggia Lucarelli. Si era allontanata dall'ospedale del centro di Vasto.

Ritrovata mamma di Selvaggia Lucarelli : Chieti - "Mia madre è stata Ritrovata ora dall'elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. Grazie a tutti". Selvaggia Lucarelli tira un sospiro di sollievo. La mamma della blogger, malata di Alzheimer, si era infatti allontanata ieri intorno alle 14 dall'ospedale del centro di Vasto, in Abruzzo - dove si era recata con il marito per una risonanza -, facendo ...

Selvaggia Lucarelli - trovata la mamma scomparsa in meno di 24 ore : «Sta bene. È stata una lunga notte» : Selvaggia Lucarelli, trovata la mamma scomparsa: «Sta bene». meno di 24 ore per il lieto fine per la scomparsa della signora Nadia Agen. La donna stava camminando nelle campagne...