Segway Drift W1 | anche i pattini diventano smart e ti mettono le ali ai piedi

Segway lancia i pattini elettrici Drift W1 : pattini motorizzati da piazzarsi sotto i piedi per viaggiare spediti in città con l’agilità di gatti a rotelle: non sono un sogno e hanno un nome — sono i Drift W1, aggeggi progettati dagli specialisti degli hoverboard di Segway che entreranno in commercio tra poche settimane. Erano stati annunciati poche settimane fa, ma finalmente hanno un prezzo e una data di arrivo sul mercato. Disponibili dal mese di agosto, i pattini a marchio Segway ...