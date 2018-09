Sebastian Vettel | GP Italia Monza 2018 | “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +30 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha vinto il GP d’Italia 2018 e ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1 2018. Il britannico della Mercedes ora ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare del quarto posto sul circuito di Monza dopo un contatto proprio con il rivale nel corso del primo giro. Kimi Raikkonen rafforza la terza posizione con cinque lunghezze di vantaggio su Valtteri Bottas. Di seguito la ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all'impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : ... dato che Valtteri Bottas sembra lontano dalla competitività in questo weekend, sia per riaprire definitivamente il Mondiale 2018, andando a togliere punti pesanti al campione del mondo in carica. ...

F1 - GP Italia 2018 : Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sono pronti all’impresa - ma Lewis Hamilton è vicino : Era dal 2010 (con Fernando Alonso) che una Ferrari non scattava dalla pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Era addirittura dal 2000 (con Michael Schumacher e Rubens Barrichello) che due Rosse non monopolizzavano la prima fila di Monza. A questo punto per la scuderia di Maranello non rimane che ritoccare l’ultimo (e più importante) record ancora da battere. Ovvero gli otto anni senza vittoria sulla pista di casa. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : il ruolo chiave di Kimi Raikkonen in gara. Si metterà al servizio di Sebastian Vettel? : Kimi Raikkonen ha fatto saltare il banco e ha conquistato un’incredibile pole position per il GP d’Italia 2018: il finlandese ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e domani scatterà dalla prima piazzola a 15 mesi di distanza dall’ultima volta. Un numero d’antologia per il pilota della Ferrari che ha stupito tutti e ha scatenato i suoi innumerevoli tifosi, facendo esplodere il pubblico assiepato sugli spalti del ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Un grande risultato per la squadra. Non completamente soddisfatto del mio giro” : Non soddisfattissimo Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP d’Italia a Monza, sede del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari dopo 18 anni realizza una splendida doppietta in prova sul circuito brianzolo, grazie a Kimi Raikkonen e al tedesco ma ovviamente il 4 volte campione del mondo, secondo alle spalle del compagno di team, avrebbe preferito partire dalla pole. Per la cronaca Lewis Hamilton ...

Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel : Il pilota finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen partirà dalla prima posizione nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. Dopo diciotto anni la prima fila del Gran Premio d’Italia tornerà quindi ad essere occupata The post Kimi Raikkonen partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel appeared first on Il Post.

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti - Hamilton vicino - 3° Raikkonen : Le prove libere 3 del GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno, disputate in condizioni d’asciutto nonostante la pioggia mattutina a Monza, sorridono a Sebastian Vettel (1’20″509) sulla Ferrari a precedere Lewis Hamilton (1’20″590) e Kimi Raikkonen (1’20″682) sull’altra SF71H. Quarto crono per l’altro alfiere delle Frecce d’Argento Valtteri Bottas (a ...

Sebastian Vettel - GP Italia 2018 : “La macchina è ok - ma può ancora migliorare” : Sebastian Vettel si presenta decisamente sorridente al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 2018. Il tedesco ha fatto segnare il miglior tempo della giornata e ha dimostrato di avere a disposizione una vettura eccellente in ogni settore e situazione. C’è grande fiducia, ma anche dell’altro, come conferma ai microfoni di Sky Sport. “Oggi è stata una giornata nella quale ...

F1 – Sebastian Vettel tra problemi e incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

GP Monza - Sebastian Vettel va fuori pista alla Parabolica : il VIDEO : Piccolo brivido sulle schiene di tutti i ferraristi durante le seconde prove libere del GP di Monza: Sebastian Vettel, impegnato nell'iconica Parabolica del circuito lombardo, ha perso il posteriore ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Ferrari al comando con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen : Due Ferrari al comando nelle prove libere 2 del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Sulla pista di Monza, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo in 1’21″105 davanti di 27 centesimi a Kimi Raikkonen. Seguono poi le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Una sessione che è stata interrotta nella prima parte per lo spaventoso incidente di Marcus Ericsson, ...

F1 – “Vinci il Mondiale - Sebastian vinci il Mondiale” : cori da stadio per Vettel a Monza - la risposta di Seb [VIDEO] : cori da stadio per Vettel a Monza: il ferrarista divertito risponde a tutti i suoi tifosi con una ‘promessa’ Dopo la giornata speciale di mercoledì a Milano, con un evento eccezionale della F1 in una mini pista di circa 1km, i piloti sono arrivati finalmente a Monza, dove questa mattina è iniziato lo spettacolo in pista. Emozioni fortissime, nel giovedì dedicato alla stampa e ad i tifosi: tantissimi appuntamenti per i ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...