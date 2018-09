' Se Lega cambia nome | stop a sequestri'

"Se la Lega cambia nome - stop ai sequestri" : "Di fronte a un nuovo soggetto giuridico completamente autonomo, non potremmo fare nulla rispetto ai versamenti futuri". Così al Corriere il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, alla vigilia della decisione del Tribunale del Riesame di Genova, chiamato dalla Cassazione a pronunciarsi sul maxisequestro di 49 milioni di euro considerati il prezzo della truffa sui rimborsi elettorali perpetrata negli anni 2008-2010 ai danni dello ...

Pd e Lega - nuovi nomi per - non - cambiare : il parere degli esperti : Dal 1994, anno della discesa in campo di Silvio Berlusconi, le regole del marketing si applicano anche alla politica. Da qui il valore del brand, la forza della leadership, il peso della comunicazione. In questi giorni, il tema è tornato di grande attualità. Per motivi diversi, la Lega e il Pd stanno ...

Il pm Cozzi : "I 49 milioni? Se la Lega cambia nome limiti ai sequestri" : Il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, prova a tracciare lo scenario che riguarderà la Lega nell'attesa della sentenza del Riesame, il prossimo 6 settembre, sul blocco dei conti correnti del Carroccio. In un'intervista al Corriere, Cozzi di fatto lascia intendere che con un cambio di nome da parte del partito ci potrebbero essere delle limistazioni ai sequestri. "Si procederà con i sequestri fino a quando ci saranno somme disponibili sui ...

Cambia l’ora Legale - panico in Europa. Gli effetti della proposta della Commissione Ue : caos e danni per il mercato interno : Non sono più i tempi di Benjamin Franklin, lo scienziato padre fondatore degli Usa che alla fine del XVIII secolo svegliava i suoi concittadini a colpi di cannonate per costringerli a sfruttare al meglio le ore di sole. E neanche quelli delle crisi petrolifere, quando l’Europa fresca di prime prove di unione decise di adottare lo stesso calendario per l’ora legale: il risparmio energetico allora era di vitale importanza. La ...

Salvini pronto a cambiare nome alla Lega. In Lombardia prove di fuga da Forza Italia : Lega Nazionale suona bene? Al momento, è il nome più gettonato per la «nuova» Lega, partito unico, o almeno egemone, di tutto il centrodestra. Anche Lega Italia piace, molto sovranista, ma purtroppo già scelto per il suo partitino da Carlo Taormina prima della svolta grillina. Per un mazziniano Lega dei popoli, che richiama la Lega delle Leghe anti...

Di Maio prima del Governo del cambiamento : "Mai con la Lega"/ Video - "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco"

Lombardia : Legambiente - laghi a secco - cambiare coltivazioni : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Il lago di Como è 30 centimetri sotto lo zero idrometrico, vicino al minimo storico per il periodo, il lago d'Idro è "a secco" e il lago d'Iseo può contare sul 15% di riserve idriche. Questa la situazione di alcuni laghi della Lombardia indicata da Legambiente Lombardia

Di Maio accusa Enrico Letta per i Legami con Autostrade. La replica : "Mi sono dimesso quando è cambiata la proprietà di Abertis" : "sono entrato nel Consiglio di Abertis alla fine del 2016, quando questa era una società spagnola, e prima che venisse ventilata l'ipotesi di OPA da parte italiana. Mi sono dimesso volontariamente per evitare conflitti d'interesse". Con queste parole Enrico Letta risponde, in una nota pubblicata sul sito Dagospia, a Luigi Di Maio. Il vice premier, nell'ambito della polemica seguita al crollo del ponte Morandi a Genova, aveva affermato: ...

Umbertide Cambia "la Moschea è un problema sociale - prima ancora che Legale" : Ma non può essere una soluzione politica. Per quella occorre chiarezza, confronto vero e soprattutto coraggio. 17.08.2018 Umbertide Cambia

Come il governo Lega-M5S sta cambiando i soccorsi nel Mediterraneo : Ogni giorno ci sono "casi senza precedenti", che devono essere gestiti da accordi politici ad hoc tra stati: cosa sta succedendo? The post Come il governo Lega-M5S sta cambiando i soccorsi nel Mediterraneo appeared first on Il Post.

Pillon - Lega - : "abolire aborto come in Argentina"/ "Cambiamo la 194" : bufera su senatore e leader Family Day

Scontro aperto con Tria E la Lega pensa al blitz per cambiare il ministro : Il ministro dell'Economia, forte della copertura politica del Colle e del premier Conte, non perde occasione per bacchettare e bocciare le proposte del ministro dell'Interno, richiamandolo al ...