“Scusate…” Concerto sospeso dopo 3 canzoni e paura per Bono degli U2 Fan preoccupati

(Di domenica 2 settembre 2018) Bruttissimo momento (e bruttissimo periodo) perVoxU2. A pochedall’inizio di una Berlino, il cantante ha perso la voce ed è stato costretto a sospendere la performance. Il leaderU2 ha provato a continuare ma è stato chiaro subito che non era in condizioni di concludere lo show.è sembrato in difficoltà fin dalle primee ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco. È riuscito a portare a termine l’esecuzione del brano “Beautiful Day” solo grazie al pubblico che ha sovrapposto le proprie voci a quella sempre più flebile ed esitante dell’artista. A quel puntoha lasciato il palco per una pausa. Quaranta minutiè stato annunciato che lo spettacolo non sarebbe continuato, aggiungendo che gli spettatori avrebbero ricevuto i biglietti gratis per un altro ...