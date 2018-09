Scontri a Tripoli | forse l' ambasciata italiana era tra gli obiettivi

Blastingnews

: Libia, altri scontri intorno a Tripoli: premier Serraj proclama lo stato di emergenza - fattoquotidiano : Libia, altri scontri intorno a Tripoli: premier Serraj proclama lo stato di emergenza - TgLa7 : Libia, scontri tra milizie rivali sud di Tripoli. 39 morti. Serraj proclama stato d'emergenza - mannocchia : @LegaSalvini Negli ultimi tre giorni a Tripoli sono morte trenta persone per scontri armati tra milizie e migliaia… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Continua ad essere molto tesa la situazione in Libia, Paese le cui vicende sono seguite molto da vicino in Italia, anche per il fatto che costituisce il principale punto di partenza dei migranti, sulle cui modalità di accoglienza si è dibattuto ferocemente negli ultimi mesi. A, già dal 27 agosto, sono in corsoarmati tra gruppi ostili al governo di unità nazionale, guidato da Fayez al-Serraj e che ha sede in città, e milizie locali a lui fedeli. A causa del lancio di razzi e del verificarsi di ripetutia fuoco, è stato anche deciso di chiudere per 48 ore l'aeroporto internazionale della città libica, con i voli che sono stati dirottati su Misurata. L'possibile obiettivo di un attacco Secondo il sito Lybia Times, i due missili Grad che hanno colpito rispettivamente il quarto piano dell'Hotel al-Waddan e un'abitazione all'alba del 1 settembre, ...