calciomercato

: RT @papavanbasten: Aveva ragione Sconcerti. Ronaldo dovrebbe fare panchina alla Juventus. ?????? - OG_Padu : RT @papavanbasten: Aveva ragione Sconcerti. Ronaldo dovrebbe fare panchina alla Juventus. ?????? - giammy91 : RT @papavanbasten: Aveva ragione Sconcerti. Ronaldo dovrebbe fare panchina alla Juventus. ?????? - juventusfans : Sconcerti: 'Ronaldo non è un giocatore della Juve, non sanno...' | Calciomercato -

(Di domenica 2 settembre 2018)non si sblocca. E Marione ha parlato così a RMC Sport : 'Se c'è una cosa che ha dimostrato è di essere in un territorio neutro. Non è ancora un, che ne riesce a farne a meno. Non è un problema di gol e neanche di prestazione, ...