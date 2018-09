Scaletta di Max Gazzè all’Arena di Verona - come seguire il concerto del 2 settembre in diretta su RTL 102.5 : Una ricca selezione di brani del suo vasto repertorio compongono la Scaletta di Max Gazzè all'Arena di Verona per il concerto-evento del 2 settembre, che chiude la tranche estiva dell'Alchemaya Tour con cui il cantautore ha girato l'Italia tra location di grande prestigio come le Terme di Caracalla a Roma e il Teatro Antico di Taormina. All'Arena di Verona, dalle 21.00 di domenica 2 settembre, si tiene l'ultimo evento dal vivo del tour con ...