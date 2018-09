Saverio Costanzo | ' L' Amica Geniale contemporanea e politica'

L’amica geniale in anteprima a Venezia 75 con Saverio Costanzo e il cast : “Ma non diremo chi è Elena Ferrante” : Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Elena Ferrante: Saverio Costanzo, produttori e cast hanno presentato L’amica geniale in anteprima in conferenza stampa durante la 75esima edizione del festival cinematografico del Lido. Tratta dal primo dei quattro libri della misteriosa scrittrice napoletana dedicati all’amicizia tra Lila e Lenù, L’amica geniale è una produzione internazionale e allo stesso tempo tutta italiana, frutto della ...