Sassuolo-Genoa 4-1 | Serie A 2018 2019 | risultato e cronaca in diretta live

Sassuolo-Genoa 1-1 - Serie A 2018/2019 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Genoa, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Genoa - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali – Continua il programma della terza giornata del campionato di Serie A, un match interessante quello che mette di fronte Sassuolo e Genoa, squadre che hanno iniziato la stagione in modo positivo. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori per la gara di domenica sera. Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali Sassuolo – Consigli; Lemos, Magnani, Ferrari; Lirola, Locatelli, ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Sassuolo squadra ambiziosa - mi aspetto ordine e qualità» : GENOVA - Archiviato l'esordio vincente contro l' Empoli , il Genoa è atteso dalla trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo . "Mi aspetto una partita da squadra - ha spiegato l'allenatore ...

Genoa e Udinese si contendono un'ala del Sassuolo : Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport sia liguri che friulani avrebbero infatti individuato in Federico Ricci del Sassuolo un possibile rinforzo per il proprio attacco.