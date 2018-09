SARDEGNA | BIMBO 7 ANNI ANNEGA NELLA PISCINA DELL' HOTEL Ultime notizie Orosei

SARDEGNA - bimbo di sette anni annega in piscina di hotel a Orosei : Un bambino di 7 anni è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi dei medici del 118 che per più di un’ora hanno cercato di rianimare il piccolo. Chiamati dai genitori e dai responsabili dell’hotel, i carabinieri sono arrivati sul posto per avviare gli accertamenti, raccogliere le ...

Bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel/ SARDEGNA ultime notizie - Orosei : mano in bocchettone : Sardegna, Bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in provincia di Nuoro: sarebbe rimasto incastrato con una mano in un bocchettone.

SARDEGNA - bimbo di 7 anni annega nella piscina dell'albergo mentre gioca : Tragedia in un albergo di Orosei, in provincia di Nuoro, dove un bambino di 7 anni è morto annegato mentre giocava in piscina con gli amichetti per cause in via di accertamento. Forse ha infilato la mano in un bocchettone rimanendo incastrato. Sul posto i carabinieri.

SARDEGNA : trasporto urgente per un bimbo di un anno in pericolo di vita : L’Aeronautica Militare ha appena concluso trasporto urgente di un bambino di un anno in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è decollato su richiesta della Prefettura di Sassari, pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha autorizzato la missione. La Sala Situazioni di Vertice, è in costante contatto con le Prefetture su tutto il territorio nazionale per disporre e ...