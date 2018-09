Santi Patroni | il discorso del Sindaco Rossi

Santi Patroni - in migliaia sul lungomare : 'Brindisi è bella - amatela' : BRINDISI - La processione in mare delle statue dei Santi , i discorsi del sindaco e del vescovo, i fuochi d'artificio: i momenti più attesi della festa dedicata ai Santi patroni Lorenzo e Teodoro anche ...

Il primo messaggio dell'Arcivescovo Seccia per la festa dei Santi Patroni 'Che sia un'occasione per riflettere' : Un video messaggio breve, ma ricco di significato quello che l'Arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia invia a tutti i leccesi in occasione delle festività patronali. E' la prima volta che mons. ...