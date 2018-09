Sant' Elpidio Santo del giorno | il 2 settembre si festeggia il patrono di Sant' Elpidio a

Da Ballando con le Stelle a...Sant'Elpidio a Mare : la danza al buio di Elena Travaini e Anthony Carollo al ristorante Jolly - parte del ... : Con Anthony, che è anche suo compagno nella vita, Elena è riuscita a portare il suo sogno in giro per il mondo, riscuotendo grande successo. Domani, sabato 1 settembre, i due saranno al ristorante ...

Gabaldi esalta il Servigliano Lorese e il Porto Sant'Elpidio si inchina : Recupero +1 +0 L'ex capitano della Sangiorgese, Gabaldi, abbracciato da tutti dopo la seconda magia che vale la doppietta LA CRONACA In un Porto Sant'Elpidio piuttosto rivisitato Mengo schiera il ...

Sant'Elpidio a Mare. "Un giorno di sport" cresce ancora e abbraccia anche la solidarietà entrando nel circuito Match it now! : Un giorno di Sport diventa, quindi, un evento con visibilità nazionale, nell'obiettivo di crescere, anno dopo anno, come manifestazione che rappresenta le realtà del territorio legate al mondo dello ...

Porto Sant'Elpidio. Vasta operazione di Carabinieri e Polizia Municipale contro rom e furti : tre persone denunciate a piede libero : I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e, in particolare, quelli del Radiomobile del capoluogo, hanno eseguito, insieme al personale della Polizia Municipale e dei servizi sociali del Comune ...

Per la Notte dei Desideri di Porto Sant'Elpidio "volano" i sogni dei bambini e c'è attesa per il Mundial Beach Soccer : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un Desiderio nella ...

Una settimana al Vesparaduno di Sant'Elpidio a Mare : oltre 500 in arrivo da tutta Italia e dal Belgio : Alle 17.30 via al giro turistico con sosta merenda al Casale Cs sport in strada Pozzetto e lo spettacolo di ballo a cura di Simone Cintio. Alle 20.30 si effettuerà un altro tour, fino a fermarsi alla ...

Una serata col naso all'insù. A Porto Sant'Elpidio torna la Notte delle Stelle : Un'occasione per imparare segreti e curiosità di astri e costellazioni ma anche divertirsi insieme con spettacoli, musica e sorprese. Uno dei fiori all'occhiello dell'estate elpidiense, sostenuto fin ...

Sant'Elpidio - Città Medioevo nel segno del 'Decameron' : ... che stazioneranno con il loro accampamento storico e si esibiranno in combattimenti coreografati; gli affascinanti spettacoli di danza aerea de Lagrù; l'associazione di artigiani di mestieri antichi ...

Porto Sant'Elpidio. "I teatri del mondo" arriva alla 29esima edizione - domani il via con anteprima a Villa Baruchello e spettacolo a Villa ... : Nei 9 giorni di programma saranno proposti almeno 4 spettacoli al giorno, 3 laboratori di espressività teatrale, letture animate e musica dal vivo. Il sindaco Nazareno Franchellucci ha confermato che ...

Sant'Elpidio a Mare. Venerdì 6 luglio l'appuntamento con Casette Summer Street : Durante il pomeriggio e la sera di Venerdì 6 luglio la piazza sarà animata da performance live, spettacoli di arte di strada, concerti, mostre e l'ottimo cibo delle attività locali , Pizzeria La ...

Laboratori - contest - mostre e molto altro. Al via a Porto Sant'Elpidio la 29esima edizione de "I Teatri del Mondo - Festival Internazionale ... : Ogni giorno in cartellone 4 spettacoli dedicati ai ragazzi , 2 in Pineta Nord e 2 a Villa Murri, , 3 Laboratori di espressività teatrale, manualità, musica, scienza e scrittura, 2 letture animate , ...

Torna 'Non a voce sola' - tappe anche a Sant'Elpidio a Mare e Montegranaro : ... Heidelberg, Austin e New York, ma anche la prima studiosa ad essersi occupata in Italia della Storia delle Donne nell'Antichità come scienza autonoma. Cercando proprio le origini a livello di ordine ...